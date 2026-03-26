柯文哲怒嗆2句「賴清德我不投降」全場歡呼　鄉民論戰：史上最囂張

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案遭判刑後，今（26日）召開記者會強硬回應，不僅再度質疑司法公正性，還將矛頭指向總統賴清德，直言「我絕對不會投降」，更語出驚人批評「民進黨才是共匪」，引發政壇與網路高度關注。

嗆聲「不投降」 柯文哲火力全開

柯文哲在記者會中重申，整起案件是「政治清算」，質疑從監察院糾正、檢調偵辦到媒體報導，都是一連串操作。他強調，程序正義遭到破壞，司法已淪為政治工具，「有罪推定取代無罪推定」，更直言若今天是他被犧牲，未來恐輪到任何台灣人。

面對判決結果，柯文哲情緒激動，數度提高音量表示，「執政黨以為毀掉一個柯文哲，就可以掃除選舉障礙」，並稱「除掉一個柯文哲，還有千千萬萬個小草」。最後更直接點名賴清德喊話：「這場審判還沒結束，賴清德，我絕對不會投降！」現場支持者隨即報以掌聲與歡呼。

▲柯文哲官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）

再批執政黨 拋「民進黨才是共匪」說

除了強調自身清白，柯文哲進一步升高批判力道，直指執政的民進黨才是破壞民主法治的一方，甚至用「共匪」一詞形容，言論引發爭議。

柯文哲並重申，自己未曾圖利或貪污，對於檢方以210萬元政治獻金認定為賄款，直批是「抹黑」，並質疑缺乏具體對價證據，認為整體判決動搖司法正當性。

網友反應兩極 挺柯、批柯聲量交鋒

記者會內容曝光後，也在網路掀起熱議。部分支持者留言力挺，「阿北清清白白」、「看來不是喊司法不公，改喊絕對不屈服」，甚至有人諷刺表示「賴清德真的是在幫忙柯文哲當甘地」。

不過，反對聲浪同樣強烈，不少網友直言「笑死，貪污仔演成悲劇英雄」、「史上最囂張貪污犯」、「貪污要去關，投降個屁」，也有人質疑柯將矛頭指向賴清德的合理性，「有人收錢跟賴清德有什麼關係」、「自己都說要司法公正，那指使司法的證據在哪？」

另有網友酸言，「終究還是要提賴清德，前面講了一堆」、「從不會交保變不會投降」，也有人直呼「有夠中二」、「去土城說吧」，顯示輿論呈現明顯分歧。