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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

官司遭重判17年　柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席官司宣判後記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院今（26日）宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，柯文哲晚間6點15分召開記者會，痛批這個案子過程中有太多政治介入，「我再講一遍，我沒有圖利，也沒有貪污，我非常坦蕩」；他指出，至今沒有一個公務員、都市計畫委員，說他有去要求容積率怎麼處理，「如果我根本都沒有參與，我是怎麼圖利的？」

柯文哲說，司法是國家最後一道防線，司法應當被人民信任，司法唯一的目的就是維持社會公平正義。所以，司法不可以是政治工具、司法不可以是有權利執政者打壓在野黨的工具，司法應該遵守程序正義，司法應該以證據為基礎辦案，而不是以邊故事的方法定罪。

「這個案件沒有在追求事實真相。」柯文哲說，現在變成是早已寫好的政治劇本在善後。在這場審判中，證據法則被拋棄、證詞被選擇性採信、程序正義蕩然無存，「我們看到不是法治國家的審判，而是一場政治操作下的表演」。

柯文哲說，這個案子過程中有太多政治介入，台灣的司法社會信任度本來就不高，本案審判長也說過，台灣的司法很脆弱，「我要說的是，老百姓面對國家機器其實更脆弱。經過這個案子，台灣的司法更脆弱，司法社會信任度更低」。

「一年多以前，北檢跟廉政署兵分五十幾路，搜索我家、我的辦公室，還有民眾黨中央黨部，搜索的理由是什麼？」柯文哲說，北檢說他購買商辦的錢是沈慶京的匯款，北檢說京華城容積率審議沒有法源基礎，北檢指控他家有不明財產跟金流，「到現在，竟然用捐給民眾黨的210萬，我根本就不知道有這筆政治獻金，辦我貪污13年的重刑，這案子從頭到尾都在構陷」。

柯文哲指出，檢察官明明知道京華城容積率獎勵是屬於行政裁量權的範圍，故意曲解法令，隱匿有利證據；不查證金流，就用不實的內容去向法院申請搜索票，這是騙票搜索，「我不會圖利也不會貪污」，執政黨局的司法單位必須先說明，你們當時去搜索我家的理由跟證據是什麼？可是從來沒有去說明，只是透過各種媒體放話，未審先判、押人取供、不正訊問，建構這個虛假的案情，把柯文哲打成貪污犯、把台北市政府的合法程序打成非法。

「我再講一遍，我沒有圖利，也沒有貪污，我非常坦蕩。」柯文哲說，經過這麼多的審訊，到現在為止，沒有一個公務員說柯文哲有去說容積率怎麼處理，也沒有任何一個都市計畫委員會裡面的委員說，柯文哲講過容積率要怎麼處理，「如果我根本都沒有參與，我是怎麼圖利的？」

柯文哲批，你們動用國家機器調查超過一年，也沒有不法金流，面對媒體鋪天蓋地抹黑造謠，「如果沒有被關這一年，還沒有辦法證明我的清白，你們就是用抹黑的手法而已，你們查到金流在哪裡？」

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