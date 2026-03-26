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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑。民眾黨也召開記者會。柯文哲律師鄭深元表示，從現在看，被告有逃亡之虞嗎？這一年的羈押顯然是笑話，且檢方使用證據包含柯文哲過去公私行事曆等，在本案偵防前就取得，一再要求法官不能使用這些資料，法院卻不予理會。收到判決書之後，研議提起上訴，並請求高等法院直播給國人檢視，維護司法正義。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-鄭深元 。（圖／記者黃克翔攝）

鄭深元表示，就本案貪汙治罪條例部分，審判長對違背職務部分判刑三年，理由是柯文哲用台灣民眾黨政治獻金帳戶收受210萬、圖利京華城121億，構成貪汙治罪條例的違背職務收賄，這只是結果，本案審理過程中，北院有無違反公平公正公開審理原則，可以逐一檢視，檢視完後就不意外有這樣的判決。

鄭深元指出，如果法院沒有信守原則，這樣的判決讓人難以信服。本案起訴後，所有證據應該到達有罪判決門檻，但檢察官一再提出補充理由、多達3千多頁，無限制提出甚至交互詰問前一天才提出，再由特定媒體刊出，甚至補充理由對邵琇珮作證表達不滿、恐嚇彭振聲，甚至導致彭振聲老婆跳樓自殺，檢方企圖影響審判公平，但北院沒有任何作為保護審判公平。

鄭深元表示，法院對檢方的要求照單全收，我們只能在有限範圍內調查證據，就如我們所強調，無法調查檢察官提出證據的真假，法院在發現黃景茂筆錄被偽造、彭振聲等人筆錄都有問題後，合議庭有做出任何處置？有要求檢察官確認證據真假？如果辯護人沒發現，檢方是不是可以裝不知道？

鄭深元強調，檢察官不是一般老百姓，不能用欺瞞方式取信法院，又以無限抗告方式霸凌被告，一再要求續押，迫使柯文哲放棄調查證據權力，法院對檢察官要求照單全收，這些來不及調查部分，會在二審逐一檢視、確保發現真實，而不只是檢方想要呈現的。

鄭深元表示，辯護人申請勘驗確認彭振聲有無輾壓通過容積獎勵，法院准許，檢察官卻為了報復，申請勘驗三次長達一整天，台北地院依然照單全收，理由是公平，請問已經動用國家資源偵查長達五個月的北檢，為什麼審理時還要調查證據？

鄭深元指出，檢察官也沒有檢送本案全部卷證，有隱匿被告有利卷證之嫌，程序一開始，辯護人就要求全部卷證送到北院，台北地院沒有做任何處置，請問公平法院在哪裡？本案起訴後檢察官要求交互詰問後才能交保，被告長達九個月都在看守所閱覽卷證，證人高達685人次，被告只能在看守所趴在地上用微弱燈光看資料、只能在極有限時間跟辯護人討論案情，誰做得到？

鄭深元強調，且從現在看，被告有逃亡之虞嗎？這一年的羈押顯然是笑話。法院是否有以證據調查為唯一依據？柯文哲過去公私行程的行事曆、市長室會議資料、便利貼等等，這些資料在本案偵防前就被政風處取得，這些資料可以用嗎？我們一再要求地院裁示不能用這些資料，台北地院也不理會，可以容許現今還有這樣的偵防手段？市長剛就任就撒下天羅地網？

鄭深元指出，檢察官還用變造方式取得搜索票，如此找到的證據法院能夠採信？法院卻仍然沒有任何處理，這是公正法院？且黃景茂從頭到尾否認明知違法，筆錄卻被塞進沒說過的話，明顯偽造文書，北院有任何處置？林欽榮涉嫌偽證，有依法告發嗎？這個法庭只有60、70人可以旁聽，無法達到公開審判目的，北院同樣沒有做任何處理。
 

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