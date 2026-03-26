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社會 社會焦點 保障人權

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲在京華城案涉違背職務收賄罪被判刑13年，理由是沈慶京捐民眾黨210萬元政治獻金是行賄「前金」，檢方主打的「小沈1500」，合議庭反而沒採納。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民、黃宥寧、劉昌松／台北報導

台北地院審理京華城等案，今（26日）依違背職務收賄等罪，合併判處柯文哲17年徒刑、沈慶京10年徒刑，主要理由認定柯在台北市長室密會沈之後的2人笑容，代表達成期約賄賂的犯意聯絡，沈之後以人頭捐給台灣民眾黨的210萬政治獻金，性質屬於沈為京華城行賄柯的「前金」，柯裁示陳情轉研議程序，確實逐步朝有利沈的方向推動，柯更因犯後態度不佳被從重量刑。

至於檢方主打「小沈1500」記載，做為柯文哲因護航京華城所收1500萬元賄賂證據，合議庭反而沒採納，認為檢方舉證柯偵查時對於「小沈1500」的說法，屬於被告「在審判外不利於己的供述」，性質類似「自白」，而被告「自白」依法不得做為有罪判決的唯一證據。

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲在京華城案台北地院一審被重判後，舉辦記者會說明。（圖／記者黃克翔攝）

合議庭認定記載「小沈1500」的EXCEL「工作簿」檔案，是柯文哲自行記錄，卷證顯示沈慶京傳訊息給柯文哲，多自稱「小沈」或「威京小沈」，柯對旁人提起沈慶京，也用「威京小沈」代稱，可認定「小沈1500」的「小沈」，說的就是沈慶京。

但合議庭認為，「工作簿」檔案記載的其他募款資訊，雖經傳訊證人及比對，發現具真實性，唯獨「小沈1500」除了「工作簿」檔案的文字記錄，毫無「確實有完成交付」的證據，更沒有補強證據查明是否真實。

合議庭指出，檢方主張「工作簿」性質是柯文哲的帳冊，柯審理中完全否認，合議庭無法在欠缺足以證明犯罪的必要補強證據、未達無合理懷疑的程度下，單憑被告自白與法官的自由心證，就認定「小沈1500」是賄賂。

此外，檢方主張柯文哲競選2024年總統時，告訴他的競選總幹事黃珊珊「威京小沈已給過，不要再找他」，可能代表沈已給過上述的1500萬元。但合議庭認為柯與黃的對話有解釋空間，反而比較像是在說沈以7個人頭、捐給民眾黨共210萬元政治獻金這筆錢。

▲▼ 京華城案一審宣判,沈慶京 。（圖／記者徐文彬攝）

▲威京集團主席沈慶京在京華城案台北地院一審，被判刑10年，須增加交保金3000萬元。（圖／記者徐文彬攝）

檢方起訴柯文哲涉收賄金額為210萬元加1500萬元，此部分犯行依違背職務收賄罪、圖利罪合併求刑15年，因一審認定收賄有罪，圖利就不另論罪，但合議庭以收賄210萬元為準，判柯13年徒刑，顯然與柯文哲犯後態度不佳有關。

判決理由指出，柯文哲的辦公處所被查扣撕碎便條紙筆記，上載柯自承親筆書寫的「晶華→orange出國」等文字，而甫於2024年8月27日返國的「橘子」許芷瑜，急於同月29日搭機前往日本，柯被查獲以來，「自始至終均否認全部犯行，足見其犯後完全未能正視己身錯誤之態度，不足為犯後態度之有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源」。

合議庭認定柯、沈期約行收賄，始於2020年2月20日上午10點多，時任台北市長的柯文哲，在市長室與沈慶京單獨會談約1小時，陪沈赴約的朱亞虎雖在外等候、不知實際會談內容，但朱目睹沈「面露滿意微笑」離去，沈的外在反應，可知與柯會談結果，對沈具有正面意義。

且這場會談後，台北市府就啟動將京華城相關陳情案，送交台北市府都市計畫委員會研議程序，並逐步朝有利沈慶京的方向推動，顯示會談結果已轉化為具體行政作為。合議庭認為，可知柯、沈之間，已就違背職務行為與利益給付，形成「可得推悉之默示對價合意」，進而達成期約賄賂的犯意聯絡。

之後，台北市府變更都市計畫細部計畫，給予京華城2%容積獎勵，雖經都委會審議通過，但合議庭認為，本案容獎項目違反通案性與平等原則，也逾越上位法規，即《臺北市土地使用分區管制自治條例》與《都市計畫細部計畫審議原則》，所定的容積率上限規定。

合議庭直言，京華城本案取得的容獎，細部計畫範圍僅京華城單一土地所有權人適用，未考慮周邊整體需求，行政機關放寬容積管制，涉及重大公益，應適用「法律保留原則」，京華城取得的20%容獎欠缺法令依據，不能僅以都委會屬於獨立專業機關、應有裁量餘地或判斷餘地，掩飾逾越權限、濫用權利的違法。

合議庭指出，《貪污治罪條例》之收受賄賂罪，祗須所收受賄賂或不正利益與職務上行為有對價關係，亦即具有原因目的對應關係，即已成立，非僅憑假藉餽贈、酬謝或政治獻金等名義，變相授受賄賂或不正利益之說詞，或授受時間在公務員所為職務行為前或後，或公務員是否確已踐履所賄求的職務上特定行為，作為判斷有無對價關係的依據。

合議庭認為，賄賂罪雖可分成要求、期約、收受等3階段，但不必然循序進階，即使跳躍、甚至一次直接進行最末階段，並不違常，利用明示、默示或可得推悉方式，達致合意，皆無不可。前金、後謝、分期處理（以上都包含財物與不正利益搭混付給），法律評價無異。

也就是說，合議庭認定210萬元政治獻金，就是沈慶京行賄柯文哲的「前金」，金額雖低、或許不成比例，但判斷有無對價關係，金額高低不是重點，加上犯後態度不佳，因此重判柯文哲。

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