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駁再戰恐瓜分綠票！劉櫂豪：選票來自四面八方　參選人豈可怪誰分票

▲▼現任台東立委劉櫂豪，初選意外落馬，無緣四連霸。（圖／翻攝劉櫂豪臉書）

▲劉櫂豪。（資料照／翻攝劉櫂豪臉書）

記者詹詠淇／台北報導

年底縣市首長大選將至，台東縣長部分，民進黨早早確定徵召綠委陳瑩，國民黨則推派議長吳秀華。選情卻出現變數，遭民進黨開除黨籍的前立委劉櫂豪有意再次參選。繼日前表態若參選，會以無黨籍的身分參選後，針對外界擔憂參選恐瓜分綠票讓藍營得利，劉櫂豪今（26日）指出，以無黨籍參選表示選民投給他已不是將「政黨」列為投票的首要考慮，選票是具流動性的，沒有任何選票是一個政黨的附屬品，選票會來自四面八方，參選人豈可怪誰分他的票？

針對外界質疑，「輸六次了，如果參選第七次好嗎？」劉櫂豪今（26日）再發文表示，近日友人的聚會為了他起了議論，有人說，「都已輸了六次了，還選什麼？」但更有人力主，「為什麼不能選？再拼！除了是決心與勇氣之外，讓選民做一個比較，不是很好嗎？」

劉櫂豪認為，人生總是起起伏伏，有高山低谷。他一路走來歷經不少的波折，青少時父親早逝，雖然在親人的幫助下完成學業，但大學是在重考、休學、退學、轉學，曲折的歷程中完成。至於從政這條路那更不遑多讓，一如大家明白的波折。

劉櫂豪說，如果再拚，肯定的人會說，這是深耕地方、為家鄉勇敢前進。當然，也會有人不以為然。無論正反的意見他都尊重，但不包括惡意的攻擊、抹黑、造謠。「我無法期待每個人認同我的想法及決定，但我可決定一件事，如果決定再拼，就光明正大、抬頭挺胸勇敢的向前走！努力聚集更多的人為美好的台東向前走！」

至於如果參選會不會瓜分綠票讓藍營得利？劉櫂豪強調，「如果參選，我會以無黨籍參選」，表示選民投給他已不是將「政黨」列為投票的首要考慮，簡單的說，就不是非藍不投或非綠不投的選票，而是以候選人的能力及各項條件來投票。

劉櫂豪認為，選票是具流動性的，沒有任何選票是一個政黨的附屬品，上一次投藍或投綠，不代表以後就非藍不投或非綠不投。每一位參選人都期待當選，當然要努力爭取每一張選票，如果他參選會極力爭取每一位選民的認同，選票會來自四面八方，參選人豈可怪誰分他的票？

劉櫂豪還說，如果他參選，讓選民可以在兩黨家族政治接班人以外有更好的選擇，選票的流動要到最後才見真章，但得利的不會是哪一個政黨。真正得利的，是台東，是生活在這片土地上的每一位鄉親。

 
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