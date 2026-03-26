大陸要幫台灣蓋「東西部高速公路」　梁文傑：像傅崐萁講的

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，統一之後，大陸可以幫台灣蓋「環島高鐵」及連接東西部的高速公路。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑26日表示，這些說法聽起來像是國民黨立院黨團總召傅崐萁講的，「他也說要建『國道六號』東延到花蓮的高速公路，還說要建『環台高鐵』，都差不多，政見很像。」

梁文傑在例行記者會上提到，「東西向高速公路」現在的問題不是技術或是經費，而是涉及很多未開發區，有環境、生態的問題，「你要做這樣的決定，中間要有很多的社會溝通、價值選擇。」

▼國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



梁文傑說，所謂「國道六號」延伸到花蓮，從民國79年就在討論，最後都沒有決定，所以絕對不是技術的問題，也不只是金錢的問題，「它牽涉到很多社會對價值的辯論，這是中共所無法理解。」

梁文傑指出，中共覺得技術好、機器很厲害，就來幫忙建，但台灣社會不是這樣解決問題的，「中共不斷提出來統一之後有什麼好處，講來講去就是會給台灣人物質上的好處，但是今天台灣的經濟，老實說是領先大陸的，平均 GDP、平均可支配所得都高於上海，更不用說其他城市，更不用說廣大的農村地區。」

梁文傑強調，物質選項對台灣大多數人來說，是沒有什麼誘因的，「可是中共又拿不出來物質以外的誘因，這才是問題。」