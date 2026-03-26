　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲除京華城案收賄外，還將政治獻金、眾望基金會公款挪為己用。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲弊案，認定柯文哲與老同學李文宗，以柯文哲自己肖像當商品，透過授權費、募款演唱會等手法，把選民贊助競選用的政治獻金，轉入木可公司，侵占掏空達6134萬元，另外原本成立眾望基金會要扶助弱勢，卻挪用827萬元聘請「橘子」許芷瑜等實際協助競選的員工，儼然把基金會當成可恣意私用的資金庫。

柯文哲是在2022年6月29日還在任台北市長時，與時任北捷董事長李文宗合謀，把「柯」姓拆為「木」、「可」，在10月14日正式成立木可公關公司，由李文宗胞妹李文娟擔任負責人，柯文哲隨即在卸任前的11月1日，簽約把自己的肖像獨家授權給木可，柯文哲卸任後，再由木可以「授權委託作業管理合約書」，把柯文哲的肖像行使權授與柯文哲競選辦公室。

因為競選時相關文宣多會使用到柯文哲的肖像，競選總部因此將柯文哲政治獻金專戶存款分批轉匯共1500萬元給木可公司，柯文哲除了從中分450萬元的「肖像授權金」、「授權費」，還指示從獻金專戶剩餘款中，轉帳124萬餘元去支付李文宗、李文娟、練鴻慶等7名木可公司員工薪資，違反政治獻金使用規定。

▲▼ 李文宗找胞妹李文娟擔任木可公司負責人。（圖／記者劉昌松攝）

▲法院認為李文宗、李文娟兄妹是柯文哲侵占政治獻金的共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

在2023年競選活動後期，柯文哲和李文宗、李文娟發現競選總部用KP小物號召募資效果超出預期，決定改以「木可好店」平台發動第三波募款，民眾為了支持柯文哲從事政治活動，寧願花費明顯超出成本數倍的金額購買小物，半年多下來，本來屬於政治獻金的4133萬5588元都轉入木可公司帳戶，每張票價8800元的KP SHOW演唱會盈餘77萬166元，也因此遭侵占。

再加上採風情資公司負責人孫丁君想無償資助民眾黨的捐款，也因為聽了建議直接匯入木可公司帳戶，沒達到政治獻金收據，只取得不實的「設計顧問」發票，北院合議庭統計柯文哲與李文宗、李文娟兄妹共同侵占民眾黨政治獻金超過6千萬元。

在眾望基金會部分，柯文哲在卸任市長後，將「橘子」等秘書幕僚安排進入基金會，結果這批民眾黨團隊人員每月領著基金會薪水4萬5千元到12萬元，實際仍是在幫柯文哲處理總統大選工作，從2022年12月至2024年8月為止侵占眾望基金會827萬1095元，其中2023年的薪資支出達基金會總支出6成，眾望基金會章程規定的核心宗旨是扶助社會弱勢。

台北地院合議庭審理後，在政治獻金案部分判兩個公益侵占罪各判柯文哲2年、3年6月，在眾望基金會案部分判背信罪、2年6月，合併京華城案貪污收賄罪，共判柯文哲有期徒刑17年，褫奪公權6年；李文宗則被判刑4年6月，李文娟判刑2年4月，木可公司也應吐回民眾黨政治獻金專戶遭侵占的6134萬6790元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我絕對不會投降
僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝
快訊／柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」
快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上
柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬
法院認定「收賄210萬」　柯律師斥法官早有心證：柯文哲沒有領
快訊／新北流感疫苗變色異常　「同批號剩2642劑」14縣市停
快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到
快訊／柯文哲一審判17年！北檢4點回應將再上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬

台積電內鬼案4月27日上午宣判　吳秉駿、戈一平應到庭聆判

「雨衣怪客」半夜衝禮儀社毀玻璃潑漆　疑同業眼紅砸店

快訊／柯文哲一審判17年！　北檢4點回應：儘速研議、提起上訴

京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17年

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字「判決理由」一次看

南投資深消保官涉貪翻供不認罪　法官批拖延訴訟二審判更重

冀求財團雄厚實力「收賄210萬」！北院斥柯文哲：未能正視己身錯誤

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬

台積電內鬼案4月27日上午宣判　吳秉駿、戈一平應到庭聆判

「雨衣怪客」半夜衝禮儀社毀玻璃潑漆　疑同業眼紅砸店

快訊／柯文哲一審判17年！　北檢4點回應：儘速研議、提起上訴

京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17年

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字「判決理由」一次看

南投資深消保官涉貪翻供不認罪　法官批拖延訴訟二審判更重

冀求財團雄厚實力「收賄210萬」！北院斥柯文哲：未能正視己身錯誤

快訊／柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我絕對不會投降

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲判17年！館長嗆檢察官、法官「民進黨的狗」：抗爭不會結束

關鍵字流量變天！點擊率腰斬　AI搜尋讓行銷圈焦慮爆表

張秀卿不藏了！認與羅時豐關係「超越家人」：像命中注定

TPBL職籃本季設立年度26大獎項　新增「年度人氣吉祥物」獎

官司遭重判17年　柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」

快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

【潛水教練的婚禮】新人進場竟然穿潛水服配蛙鞋！

社會熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

前美食節目主持人上廁所一半猝死

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

快訊／柯文哲強調不逃亡　請求法官降保

全程站立聽判！柯文哲聽到17年「表情稍微凝重」又微笑

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

LIVE／柯文哲一審宣判！北院最新現場曝

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

即／遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

前美食節目主持人上廁所一半猝死

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面