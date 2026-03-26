柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬

▲柯文哲除京華城案收賄外，還將政治獻金、眾望基金會公款挪為己用。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲弊案，認定柯文哲與老同學李文宗，以柯文哲自己肖像當商品，透過授權費、募款演唱會等手法，把選民贊助競選用的政治獻金，轉入木可公司，侵占掏空達6134萬元，另外原本成立眾望基金會要扶助弱勢，卻挪用827萬元聘請「橘子」許芷瑜等實際協助競選的員工，儼然把基金會當成可恣意私用的資金庫。

柯文哲是在2022年6月29日還在任台北市長時，與時任北捷董事長李文宗合謀，把「柯」姓拆為「木」、「可」，在10月14日正式成立木可公關公司，由李文宗胞妹李文娟擔任負責人，柯文哲隨即在卸任前的11月1日，簽約把自己的肖像獨家授權給木可，柯文哲卸任後，再由木可以「授權委託作業管理合約書」，把柯文哲的肖像行使權授與柯文哲競選辦公室。

因為競選時相關文宣多會使用到柯文哲的肖像，競選總部因此將柯文哲政治獻金專戶存款分批轉匯共1500萬元給木可公司，柯文哲除了從中分450萬元的「肖像授權金」、「授權費」，還指示從獻金專戶剩餘款中，轉帳124萬餘元去支付李文宗、李文娟、練鴻慶等7名木可公司員工薪資，違反政治獻金使用規定。

▲法院認為李文宗、李文娟兄妹是柯文哲侵占政治獻金的共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

在2023年競選活動後期，柯文哲和李文宗、李文娟發現競選總部用KP小物號召募資效果超出預期，決定改以「木可好店」平台發動第三波募款，民眾為了支持柯文哲從事政治活動，寧願花費明顯超出成本數倍的金額購買小物，半年多下來，本來屬於政治獻金的4133萬5588元都轉入木可公司帳戶，每張票價8800元的KP SHOW演唱會盈餘77萬166元，也因此遭侵占。

再加上採風情資公司負責人孫丁君想無償資助民眾黨的捐款，也因為聽了建議直接匯入木可公司帳戶，沒達到政治獻金收據，只取得不實的「設計顧問」發票，北院合議庭統計柯文哲與李文宗、李文娟兄妹共同侵占民眾黨政治獻金超過6千萬元。

在眾望基金會部分，柯文哲在卸任市長後，將「橘子」等秘書幕僚安排進入基金會，結果這批民眾黨團隊人員每月領著基金會薪水4萬5千元到12萬元，實際仍是在幫柯文哲處理總統大選工作，從2022年12月至2024年8月為止侵占眾望基金會827萬1095元，其中2023年的薪資支出達基金會總支出6成，眾望基金會章程規定的核心宗旨是扶助社會弱勢。

台北地院合議庭審理後，在政治獻金案部分判兩個公益侵占罪各判柯文哲2年、3年6月，在眾望基金會案部分判背信罪、2年6月，合併京華城案貪污收賄罪，共判柯文哲有期徒刑17年，褫奪公權6年；李文宗則被判刑4年6月，李文娟判刑2年4月，木可公司也應吐回民眾黨政治獻金專戶遭侵占的6134萬6790元。