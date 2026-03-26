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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍購條例近8成無共識交付協商　陳冠廷曝歧見關鍵：持續溝通力拚納入

▲▼立法院國防外交委員會26日續審軍購特別條例，國防部長顧立雄將與立委行溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院國防及外交委員會逐條審查軍購條例，但多數條文仍無共識交付協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院函請立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」於外交及國防委員會進行為期3天的密集審查。輪值召委、民進黨立委陳冠廷今（26日）表示儘管朝野立委針對預算規模與採購項目進行深度討論，但關鍵條文仍未有共識，最終多數條文還是保留送交朝野黨團協商。陳冠廷強調，將持續溝通，力求將委製與商購納入條例，並推動一次性編列足額預算來確保國防計畫能完整推動。

陳冠廷指出，目前與國民黨、民眾黨最根本的分歧點，在於在野兩黨傾向將委製與商購排除在特別條例之外，但考量到國防戰力的迫切性，以及軍事武器採購整體的系統整合需求，將委製與商購納入條例是有其必要性的，整體納入才能有效對接軍購計畫，確保國防資源發揮最大戰力。

陳冠廷透露，協商過程中包含賴士葆、徐巧芯等在野立委，在預算金額部分也鬆口朝一次性足額，約9000億的方向討論，但具體金額與配套仍待朝野協商中進一步溝通。此外，有關條例的施行期間，雖然目前同樣列為保留條文，但陳冠廷觀察仍有轉圜餘地，期待能夠修正文字來確保未來特別條例執行時程在物理條件與技術層面上均屬可行。

由於委員會階段未能達成共識，本案將進入約1個月的冷凍協商期，陳冠廷也表示，未來1個月將是不斷溝通的關鍵期，立場上仍會全力推動委製與商購的納入，也呼籲希望在野兩黨能以戰力計畫的長遠推進為重，在後續協商中凝聚共識，讓國防建設能穩健、快速地往前推進。

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