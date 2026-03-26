韓國瑜要求「服裝儀容」　吳思瑤：台灣是什麼，就勇敢穿出來

▲「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行，今年除了伸展台，還有風格市集。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北時裝周AW26今（26日）在松山文創園區開幕，今年定位為「轉型元年」，除了伸展台走秀，也多了可以「逛」的理由，推出「Editor’s Pick風格市集」集結18家品牌，從服飾、配件、生活選品一次呈現，讓民眾能實際接觸設計商品。立委吳思瑤更分享，自己曾在立院回應韓國瑜要求「服裝儀容」的討論，認為時尚就是呈現「我們是誰」，「台灣是什麼，我們就勇敢把它穿出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台北時裝周AW26」今年還有風格市集，集結18家品牌。（圖／記者林育綾攝）

●「台北時裝周」轉型，從伸展台到市集

「台北時裝周AW26」今年集結12大參與秀展的品牌，包括C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong、TANGTSUNGCHIEN、mizuiro ind、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INFDARK、WEITZUYUAN與WANGLILING，透過不同設計，呈現台灣時尚的多元樣貌。

除了品牌秀之外，松山文創園區3號倉庫也設置「Editor’s Pick風格市集」，邀集18家品牌參與，讓民眾可以直接接觸設計商品，從服飾、配件到生活選品，展現設計如何融入日常生活。現場並邀請品牌「眠豆腐」以椅凳為創作媒介，轉化為裝置作品，形成期間限定的時尚展示。

▼現場邀請品牌「眠豆腐」以椅凳為創作媒介，轉化為裝置作品。（圖／記者林育綾攝）

雖然多數品牌秀採邀請制，但部分品牌如mizuiro ind、WEITZUYUAN、INF DARK與TANGTSUNGCHIEN等，開放線上索票或現場候位；#DAMUR與BOB Jian活動則提供購票入場；所有品牌秀亦可於3號倉庫的「Live秀展直播區」同步觀賞，降低參與門檻，讓更多民眾有機會接觸時尚。

●王時思：為下一個8年重新定義方向

文化部政務次長王時思表示，台北時裝周從2018年推動至今已8年，今年重新檢視整體方向，為未來8年重新定義定位。

她指出，時裝周最重要的角色，是串聯設計、產業與市場的平台，協助品牌走向更清晰的發展方向，希望讓更多設計走向品牌化，也希望透過這個平台，連接設計、連接產業、連接市場。

今年展場與整體視覺的改變，是長時間溝通與努力的成果，「大家可能覺得今年的展場和過去不一樣，看起來更美，但最重要的仍然是溝通與支持，讓更多人加入，這樣的轉型才會有意義。」

她也強調，今年看似是一個新的計畫開始，但在她看來，更是台灣時尚邁向新階段的重要起點，希望透過這個重新開始，讓台灣時尚揭開下一個時代的序幕。

●吳思瑤：時尚不是穿什麼，而是我們是誰

立委吳思瑤出席開幕致詞時，提到3個關鍵年份，象徵台灣時尚發展的重要里程，包括2018年台北時裝周正式上路、2020年台灣設計研究院成立，而2026年則成為時裝周的「轉型元年」，台灣時尚邁向新階段。

她也分享自己在立法院的經驗，曾因立法院長韓國瑜提到「立委到立院，要注意服裝儀容」，更要求男性穿西裝、女性穿套裝；而當時她穿著最流行的寬褲與小白鞋，也馬上表達不同看法。

吳思瑤表示，「我那時候說，立法院最重要的是做我們該做的事，至於時尚，不是我們穿什麼，而是我們是誰。」真正的時尚，是展現自身與文化的樣貌，「台灣是什麼，我們就勇敢把它穿出來。」

她也向在場設計師與產業界喊話，期許持續推動台灣時尚發展，「在場的每一位都是Team Taiwan，一起迎接新的轉型元年」。

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日，在松山文創園區有風格市集。（圖／記者林育綾攝）

●轉型元年啟動，品牌成為主角

文化部表示，近年全球時尚產業正面臨重組，高端奢侈品牌版圖逐漸洗牌，中產階級消費模式也出現變化，對台灣而言反而是一個新的契機。結合台灣紡織產業優勢與設計師創意，發展具設計力的「微訂製」，被視為未來台灣時尚產業的重要方向。

本季也調整過往以主題策展為主的開幕形式，改由品牌完整呈現自身創作理念與觀點，秀展形式除了伸展台走秀（Runway），也導入形象展演（Presentation）與響應活動（Events），讓品牌依自身需求選擇最適合的呈現方式。

開幕交流晚會則以「回歸商務與專業交流」為核心，邀請近200名品牌與產業代表參與，透過媒合與輕社交形式，促進品牌、買家與媒體之間的合作機會。

▲「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

●延伸活動持續至5月

除了品牌秀之外，C JEAN、#DAMUR、JENN LEE、RAY CHU與UUIN等品牌，也將於3月至5月期間推出派對、展覽、展售會、工作坊與論壇等活動，讓民眾能更深入接觸設計現場。

松山文創園區2號倉庫同步舉辦由經濟部主辦的「TAIPEI IN STYLE服飾品國際買主採購洽談會」，開放民眾免預約參觀，讓更多人理解時尚產業的運作方式，並探索個人風格的可能。

「台北時裝周AW26」自即日起至3月29日於松山文創園區舉行，包含12家品牌秀、18家品牌風格市集，以及多場延伸活動。