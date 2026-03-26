　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓國瑜要求「服裝儀容」　吳思瑤：台灣是什麼，就勇敢穿出來

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行，今年除了伸展台，還有風格市集。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台北時裝周AW26今（26日）在松山文創園區開幕，今年定位為「轉型元年」，除了伸展台走秀，也多了可以「逛」的理由，推出「Editor’s Pick風格市集」集結18家品牌，從服飾、配件、生活選品一次呈現，讓民眾能實際接觸設計商品。立委吳思瑤更分享，自己曾在立院回應韓國瑜要求「服裝儀容」的討論，認為時尚就是呈現「我們是誰」，「台灣是什麼，我們就勇敢把它穿出來。」

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台北時裝周AW26」今年還有風格市集，集結18家品牌。（圖／記者林育綾攝）

●「台北時裝周」轉型，從伸展台到市集

「台北時裝周AW26」今年集結12大參與秀展的品牌，包括C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong、TANGTSUNGCHIEN、mizuiro ind、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INFDARK、WEITZUYUAN與WANGLILING，透過不同設計，呈現台灣時尚的多元樣貌。

除了品牌秀之外，松山文創園區3號倉庫也設置「Editor’s Pick風格市集」，邀集18家品牌參與，讓民眾可以直接接觸設計商品，從服飾、配件到生活選品，展現設計如何融入日常生活。現場並邀請品牌「眠豆腐」以椅凳為創作媒介，轉化為裝置作品，形成期間限定的時尚展示。

▼現場邀請品牌「眠豆腐」以椅凳為創作媒介，轉化為裝置作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

雖然多數品牌秀採邀請制，但部分品牌如mizuiro ind、WEITZUYUAN、INF DARK與TANGTSUNGCHIEN等，開放線上索票或現場候位；#DAMUR與BOB Jian活動則提供購票入場；所有品牌秀亦可於3號倉庫的「Live秀展直播區」同步觀賞，降低參與門檻，讓更多民眾有機會接觸時尚。

●王時思：為下一個8年重新定義方向

文化部政務次長王時思表示，台北時裝周從2018年推動至今已8年，今年重新檢視整體方向，為未來8年重新定義定位。

她指出，時裝周最重要的角色，是串聯設計、產業與市場的平台，協助品牌走向更清晰的發展方向，希望讓更多設計走向品牌化，也希望透過這個平台，連接設計、連接產業、連接市場。

今年展場與整體視覺的改變，是長時間溝通與努力的成果，「大家可能覺得今年的展場和過去不一樣，看起來更美，但最重要的仍然是溝通與支持，讓更多人加入，這樣的轉型才會有意義。」

她也強調，今年看似是一個新的計畫開始，但在她看來，更是台灣時尚邁向新階段的重要起點，希望透過這個重新開始，讓台灣時尚揭開下一個時代的序幕。

●吳思瑤：時尚不是穿什麼，而是我們是誰

立委吳思瑤出席開幕致詞時，提到3個關鍵年份，象徵台灣時尚發展的重要里程，包括2018年台北時裝周正式上路、2020年台灣設計研究院成立，而2026年則成為時裝周的「轉型元年」，台灣時尚邁向新階段。

她也分享自己在立法院的經驗，曾因立法院長韓國瑜提到「立委到立院，要注意服裝儀容」，更要求男性穿西裝、女性穿套裝；而當時她穿著最流行的寬褲與小白鞋，也馬上表達不同看法。

吳思瑤表示，「我那時候說，立法院最重要的是做我們該做的事，至於時尚，不是我們穿什麼，而是我們是誰。」真正的時尚，是展現自身與文化的樣貌，「台灣是什麼，我們就勇敢把它穿出來。」

她也向在場設計師與產業界喊話，期許持續推動台灣時尚發展，「在場的每一位都是Team Taiwan，一起迎接新的轉型元年」。

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日，在松山文創園區有風格市集。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

●轉型元年啟動，品牌成為主角

文化部表示，近年全球時尚產業正面臨重組，高端奢侈品牌版圖逐漸洗牌，中產階級消費模式也出現變化，對台灣而言反而是一個新的契機。結合台灣紡織產業優勢與設計師創意，發展具設計力的「微訂製」，被視為未來台灣時尚產業的重要方向。

本季也調整過往以主題策展為主的開幕形式，改由品牌完整呈現自身創作理念與觀點，秀展形式除了伸展台走秀（Runway），也導入形象展演（Presentation）與響應活動（Events），讓品牌依自身需求選擇最適合的呈現方式。

開幕交流晚會則以「回歸商務與專業交流」為核心，邀請近200名品牌與產業代表參與，透過媒合與輕社交形式，促進品牌、買家與媒體之間的合作機會。

▲▼「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

▲「台北時裝周AW26」即日起至3月29日於松山文創園區舉行。（圖／記者林育綾攝）

●延伸活動持續至5月

除了品牌秀之外，C JEAN、#DAMUR、JENN LEE、RAY CHU與UUIN等品牌，也將於3月至5月期間推出派對、展覽、展售會、工作坊與論壇等活動，讓民眾能更深入接觸設計現場。

松山文創園區2號倉庫同步舉辦由經濟部主辦的「TAIPEI IN STYLE服飾品國際買主採購洽談會」，開放民眾免預約參觀，讓更多人理解時尚產業的運作方式，並探索個人風格的可能。

「台北時裝周AW26」自即日起至3月29日於松山文創園區舉行，包含12家品牌秀、18家品牌風格市集，以及多場延伸活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我絕對不會投降
僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝
快訊／柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」
快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上
柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬
法院認定「收賄210萬」　柯律師斥法官早有心證：柯文哲沒有領
快訊／新北流感疫苗變色異常　「同批號剩2642劑」14縣市停
快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到
快訊／柯文哲一審判17年！北檢4點回應將再上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國瑜要求「服裝儀容」　吳思瑤：台灣是什麼，就勇敢穿出來

柯文哲京華城案被判17年！　另有5大案偵辦中

明天中部以北防較大雨勢　下周還有更強鋒面接力

交通部啟用「重大事故支援專線」　提供全年不中斷協助

法院認定「柯文哲收賄210萬」　小草女神開嗆2句！網曝背後目的

事務所早認定「柯文哲不會無罪」　巴毛律師：刑期比我想的還要輕

公平會審查Grab收購案　股權結構成關鍵觀察指標

「柯判15年以上送一半藏書」祭品文　台師大教授：說到做到

再多觀光客也救不了日本經濟？吳淡如點致命關鍵：2產業岌岌可危

塑膠袋缺貨貴3成　環境部推「循環平台」號召民眾捐二手袋

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

韓國瑜要求「服裝儀容」　吳思瑤：台灣是什麼，就勇敢穿出來

柯文哲京華城案被判17年！　另有5大案偵辦中

明天中部以北防較大雨勢　下周還有更強鋒面接力

交通部啟用「重大事故支援專線」　提供全年不中斷協助

法院認定「柯文哲收賄210萬」　小草女神開嗆2句！網曝背後目的

事務所早認定「柯文哲不會無罪」　巴毛律師：刑期比我想的還要輕

公平會審查Grab收購案　股權結構成關鍵觀察指標

「柯判15年以上送一半藏書」祭品文　台師大教授：說到做到

再多觀光客也救不了日本經濟？吳淡如點致命關鍵：2產業岌岌可危

塑膠袋缺貨貴3成　環境部推「循環平台」號召民眾捐二手袋

快訊／柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我絕對不會投降

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲判17年！館長嗆檢察官、法官「民進黨的狗」：抗爭不會結束

關鍵字流量變天！點擊率腰斬　AI搜尋讓行銷圈焦慮爆表

張秀卿不藏了！認與羅時豐關係「超越家人」：像命中注定

TPBL職籃本季設立年度26大獎項　新增「年度人氣吉祥物」獎

官司遭重判17年　柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」

快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

【狗狗也來上課？】大學教室出現邊牧！還跟同學握手超可愛

生活熱門新聞

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

柯文哲「犯後態度不佳」成致命傷？律師：2028別想了

雷雨要來了！圖看清明連假天氣

聊天「超愛1符號」肯定是溫柔的人！一票人點頭

日本妹來台玩！吃蝦仁飯被「台灣1餐具」圈粉

兒科名醫車禍亡　家長不捨憶暖舉

學者拜訪馬英九被問「畢業了沒？」媒體人曝隱憂

鋒面今晚接近！　下波「雨更大」

1年前喊柯文哲66歲「運勢空亡」衰17年！命理師神預言

鋒面接力！　明雨區擴大

更多熱門

相關新聞

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

綠北市長人選再等等！黨中央邀立委議員討論　「讚鄭麗君是首選」　　

民進黨秘書長徐國勇今（23日）召集台北市民代討論台北市選情。民進黨立委王世堅和吳思瑤均表示，大家一致認為行政院副院長鄭麗君是最強的台北市長人選，也是首選；當王世堅被問及自己是否被討論到時，一旁的台北市黨部主委張茂楠隨即搶話回應，鄭麗君是最好的人選，但若因關稅問題有其他考量，「大家一致是認為王世堅是最佳也是最好人選」。

諷民進黨人裝死　王鴻薇點名5綠委：怎不敢問賴清德核廢料放哪？

諷民進黨人裝死　王鴻薇點名5綠委：怎不敢問賴清德核廢料放哪？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤：政策轉彎言之過早

賴清德拋重啟核電在野開酸　吳思瑤：政策轉彎言之過早

白喬茵赴日考察營養午餐！驚見「一顆光頭」

白喬茵赴日考察營養午餐！驚見「一顆光頭」

關鍵字：

吳思瑤韓國瑜台北時裝周王時思文化部松菸台灣設計研究院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

前美食節目主持人上廁所一半猝死

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面