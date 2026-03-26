民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為「太短」

▲陸委會發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會26日公布民調結果顯示，認為原陸籍人士設籍滿10年後才能參選「太短」的比例為47.8%，剛剛好的27.1%，及太長的2.6%，並有9.5%的民眾主張「不能參選」。

陸委會提到，本次調查結果顯示，8成1民眾不贊成中共「一國兩制」主張（81.3%），其中有超過5成民眾非常不贊同（52.7%）；近8成民眾不認同中共堅持「一中原則」，推進統一（79.5%），其中超過5成民眾非常不認同（50.9%）；有近7成6贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（75.9%）。

陸委會說，有超過7成民眾支持政府增加國防預算，以強化自我防衛（70.4%），其中有近5成的民眾非常支持（44.4%），顯示多數民眾支持政府兩岸政策立場，及做好捍衛國家主權安全的充足準備。

在長期調查題目方面，調查顯示，8成4左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（84.7%）、台灣的未來由台灣2,300萬人決定（83.9%），呈現長期穩定趨勢。

陸委會進一步指出，兩岸條例第21條規定原陸籍人士設籍滿10年才能登記為公職候選人，本次調查顯示，認為設籍滿10年後才能參選「太短」的比例（47.8%）高於「剛剛好」（27.1%）及「太長」（2.6%），其中有約1成的民眾主張「不能參選」（9.5%）。

陸委會強調，中共始終不放棄武力犯台，持續對台軍事威脅，其在經濟低迷情勢下，今年國防支出仍增長7%，兩岸國防預算相差高達11倍。為維護國家主權及台海安全，政府將持續推動「和平四大支柱行動方案」，並增加國防預算，提升自我防衛能力，以實力換取和平。

陸委會呼籲對岸，應尊重「兩岸互不隸屬」的客觀事實與台海現狀，放棄僵化思維及對台負面行徑，務實面對台灣主流民意，透過溝通對話以化解分歧。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在115年3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,138份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.91%。