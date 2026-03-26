台積電內鬼案4月27日上午宣判　吳秉駿、戈一平應到庭聆判

▲智慧財產及商業法院將於4月27日宣判台積電內鬼案。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台積電前工程師陳力銘離職後涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，台灣高等檢察署智慧財產分署偵結後，先後將陳力銘、吳秉駿、戈一平及台積電工程師陳韋傑、東京威力公司行銷主管盧怡尹起訴。智財商業法院今(26日)下午辯論終結，將訂於4月27日上午11時宣判，並命被告吳秉駿、戈一平應到庭聆判。

本案乃因高等檢察署查出，在東京威力公司行銷部門任職工程師的陳力銘，利用先前在台積電工作時的人脈，竊取台積電2奈米製程的營業機密。檢方於去年7月間將涉案的台積電工程師吳秉駿、戈一平，以及陳力銘3人聲請羈押獲准，並於8月底依照違反《國家安全法》中的「侵害國家核心關鍵技術」提起公訴。3人移審智財商業法院後，裁定續押。

檢方持續追查，於去年12月間依照《國家安全法》、《營業秘密法》等規定，對東京威力公司追加提起公訴，並請法院定應執行刑罰金1億2千萬元。另外檢方也發現陳力銘另外還勾結台積電內另名工程師陳韋傑。檢方在去年11月初發動偵查行動，到台積電內搜索，並帶回陳韋傑，訊後聲請羈押獲准。另外檢方也發現東京威力公司行銷主管盧怡尹，在案發後刪除陳力銘上傳進公司機密資料，涉嫌湮滅證證，對她求刑1年。全案偵查終結後，檢方於今年1月間對本案第二波提起公訴，陳韋傑也在移審後，遭智財商業法院裁定續押。

案件持續由智財商業法院審理，法院於農曆年前的2月5日，認為吳秉駿、戈一平認罪，且無羈押必要，因此裁定分別以300萬元、200萬元交保，並限制出境、出海、住居及配戴電子腳環等技術監控。

智財商業法院今(26日)表示，本院審理台積電國安法營業秘密全案（含追加起訴併辦案件），於今下午辯論終結，訂於115年4月27日上午11時宣判，並命被告吳秉駿、戈一平應依刑事訴訟法第116條之2第3項於宣判期日到庭聆判。