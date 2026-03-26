快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到做到

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，台北地院今（26日）一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，柯文哲妻子陳珮琪表示，「五天後辯論庭直播出來，請大家幫找柯文哲貪錢給我的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓」。

陳佩琪表示，自己跟先生柯文哲結婚35年，自始至終覺得他就是個怪咖，他當醫生，總是視病人的生命比家庭還重要，自己也不以為意，因為病人的命本就較重要，有份優渥的醫師薪水，但日子過的跟苦行僧一樣，甚至是有點窮酸，自己曾問他收入不錯啊，幹嘛過這種日子，柯文哲雖有亞斯特質，卻很感性的跟自己說，他賺錢是要給妻小用的。



陳佩琪表示，自己真的不知道柯文哲今天貪了人家的210萬元給佩琪享樂、害自己要被關十幾年，而這些錢竟不到自己年收入的一半？不買名牌，不好美食，不請傭人，每天搭公車上下班，到底柯文哲貪210萬幹什麼？請問錢在哪裡呢？

陳佩琪說，他們家所有的存摺、住家（只差化糞池沒開挖）都被抄到天翻地覆了，請問法官，「我先生柯文哲貪污的錢在哪裡，你幫我找出來，家裡錢財都是我在打理的，五天後辯論庭直播出來，請大家幫找柯文哲貪錢給我的證據，特別是青鳥要看我跳樓的，法官都幫你們找到貪污210萬的證據了，直播完，證據明確了，說到做到，我去北院跳樓」。

陳佩琪強調，「請法官拿出柯文哲收賄給陳佩琪的證據，任何一個家人都行，包括我過世的父親或公婆」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995