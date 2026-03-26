跨部會聯手把關化學場所！　南消攜手環境部強化公安

▲台南市消防局與環境部化學署聯手啟動跨部會聯合檢查專案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化公共安全並提升產業作業環境品質，台南市消防局攜手環境部化學物質管理署，正式啟動「2026年度跨部會聯合檢查與輔導專案」，針對高風險化學場所進行全面盤點與精準管理，透過中央與地方協力，建立更完善的安全防護網。

消防局表示，本次聯合行動結合化學署「危害性化學品跨部會聯合訪視」政策建議，並整合消防局年度聯合檢查機制，透過資源共享與專業分工，推動「一次檢查、全面輔導」的執行模式，不僅提升行政效率，也降低業者重複受檢負擔。

消防局長楊宗林指出，本次聯檢聚焦三大重點。首先，在公共安全方面，由消防局針對達管制量30倍以上的公共危險物品場所進行嚴格檢查，同時邀請化學署針對毒性及關注化學物質運作廠家提供專業技術指導，強化安全把關。

其次，在工作環境安全方面，透過跨部會專家實地訪視，協助業者辨識潛在風險，督促落實相關法規，進一步保障廠區員工及周邊居民生命財產安全。

第三則是行政效能提升，透過整合消防、環保、工務及勞工等單位共同出勤，落實檢查資訊透明化，避免多頭馬車與重複稽查，打造更友善的投資與營運環境。

台南市長黃偉哲強調，公共安全是政府與企業共同責任，針對檢查中發現的缺失，相關單位將持續追蹤輔導業者改善，確保符合法規要求，讓每一處工作場域都能達到安全無虞的標準。



消防局表示，未來將持續深化跨部會合作機制，兼顧產業發展與安全管理，為市民與企業打造安心、穩定的生活與經營環境。