iPhone 4陸市場回收價「暴漲80倍」　民眾傻：以前只是臉盆價





▲iPhone 4陸市場回收價不斷暴漲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

曾經只能換個臉盆的「電子垃圾」，如今在中國手機二手市場成了搶手貨。相關話題「iPhone 4回收價格暴漲80倍」近日也登上微博熱搜。這款2010年發布的經典機型，過去回收價僅約5元（人民幣，下同），如今二手交易價格已漲至150至300元，狀況好的甚至能賣到400元以上。

據《中華網新聞》報導，不只是iPhone 4，鄭州、西安等地的二手手機市場近期也出現行情變動。原本只能賣10至20元的報廢智慧型手機，如今能賣到100多甚至300元。一名回收店老闆表示，一款5年前的紅米機型，過去回收價僅100多元，如今已漲至約300元。

▲二手手機市場熱絡。（圖／翻攝自微博）

報導指出，漲價的核心原因在於全球儲存晶片供需失衡，隨著AI伺服器需求激增，三星、美光等大廠將產能轉向HBM等高階AI儲存晶片，導致DDR4等消費級儲存晶片供應短缺。因此，廠商開始回收舊手機拆解內存條、主機板等零件。

一名回收店老闆表示，「現在只要是手機就收，內存越大越值錢，就算螢幕全碎、開不了機的也能賣高價，只有iPhone 4能暴漲80倍。」不少人傻眼表示，「iPhone 4以前只能換一個臉盆呢。」

▲有老闆指出，現況如同炒鞋。（圖／翻攝自微博）

不過，這波行情並非全面上漲。西安多位回收店老闆指出，iPhone 4等老舊機型並非所有店家都收購，能正常使用的二手機價格漲幅有限，真正價格大漲的是搭載儲存晶片的報廢手機，狀況較好的二手機，多半只是小幅上漲。

此外，市場背後也出現「炒家」身影。有店家透露，近期出現「不論成色、整批收購」的買家，這類行為類似炒鞋，顯示已有資本進場囤貨。