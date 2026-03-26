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冀求財團雄厚實力「收賄210萬」！北院斥柯文哲：未能正視己身錯誤

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲京華城案一審宣判後，柯文哲微笑走出北院。（圖／記者徐文彬攝）

記者劉昌松、黃哲民、黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲京華城一案，一審依違背職務收賄罪處有期徒刑13年，褫奪公權6年、公益侵占罪判處2年、公益侵占罪判處3年6月、背信罪判處2年6月，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。稍早北院發布新聞稿，直斥柯文哲遭查獲以來自始至終均否認全部犯行，完全未能正視己身錯誤，嚴重耗費有限司法資源。

北院新聞稿指出，柯文哲為冀求財團雄厚實力支持，收受210萬元之賄賂，並違背法令，使京華城公司於未有法令依據下取得20%容積獎勵，不法利益逾百億元，又柯文哲身為民眾黨黨主席，明知政治獻金之本旨及公益性，仍擅將他人與民眾黨之捐款600萬元挪用於己，或以商業交易行為之外衣掏空柯文哲政治獻金與民眾黨政治獻金共6千餘萬元，另挪用眾望基金會之公款827萬餘元，所為甚有未當。

北院法官參酌，柯文哲遭直行搜索時，檢警於其辦公處所查扣撕碎便條紙筆記，上載柯文哲自承係其所書寫：「晶華→orange出國」等文字，而甫於113年8月27日返國之許芷瑜，急於同年月29日訂購機票搭機赴日本；且柯文哲於遭查獲以來自始至終均否認全部犯行，足見其犯後完全未能正視己身錯誤之態度，不足為犯後態度之有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源。

北院法官衡酌，柯文哲未將取得之犯罪所得予以繳回，檢警再考量檢察官就本案量刑所表示之意見，兼衡柯文哲除本案外並無其他前案紀錄、犯罪動機、目的、手段，暨其自述之智識程度，過往工作經歷，目前經濟狀況、家庭狀況等一切情狀，就柯文哲所犯對於違背職務之行為收受賄賂犯行、公益侵占2次犯行、背信犯行分別量刑，合併應執行有期徒刑17年，並就違背職務之行為收受賄賂犯行部分宣告褫奪公權6年。

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