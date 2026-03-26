南投資深消保官涉貪翻供不認罪　法官批拖延訴訟二審判更重

▲法官認為許麗貞（左）在審理中翻供，毫無反省之意，二審將她重判6年、褫奪公權3年。（圖／資料照，翻攝自竹科大小事臉書）

記者白珈陽／台中報導

南投縣前資深消保官許麗貞2023年被爆出涉嫌不實核銷每月5400元的「為民服務費」，用於團購漁產禮盒、網購擴香產品，貪汙3萬8000餘元，一審依利用職務上機會詐取財物、行使公務員登載不實等罪，判刑4年6月；案經上訴，台中高分院認為許不但翻供不認罪，還在二審提出諸多與案情無關的資料任意爭執，拖延訴訟且耗費司法資源，毫無反省之意，今天（26日）加重判刑為6年有期徒刑，褫奪公權3年。

檢警調查，許麗貞自93年起即出任南投縣消保官，至今長達19年；南投縣府規定消保官每月有5400元額度的為民服務費，主要用於縣政推行業務；但許在2020年底邀集其他4名縣府職員向全國漁會團購漁產禮盒10盒，其中4盒歸許麗貞自用或贈送親友，她再向團購成員收費每份990元，並拿發票向縣府新聞行政處申請報銷。

此外，許也數度於購物網站，訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒；2022年間5度與家人到連鎖餐廳消費，甚至向縣府員工索取自己出國旅遊、不在國內時的發票，再如法炮製，以相關消費發票向縣政府申請縣政推行業務費。

檢方偵結後，認許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會詐取財物」罪嫌提起公訴；一審認定許利用職務機會詐取財物罪有12罪，處3年2月至3年8月不等，又犯行使公務員登載不實罪，判處有期徒刑1年1月，應執行4年6月、褫奪公權3年。

檢察官、許都上訴二審，其中許主張，自己是執行消保業務的因公支出，主觀上並不具有意圖不法自己所有之詐欺犯意，但台中高分院認為，依相關事證，許檢據申領核銷之費用均是其個人私人消費、與家庭成員聚餐費用，與公務無關，其犯罪事明確。

法官審酌，許雖曾於偵查中認罪，但在原審及二審時全然翻異前詞，否認犯罪，還提出諸多與本案無關的證據資料任意爭執，耗費司法相當資源，迄今未能深刻徹底反省，自不宜輕判，考量一切情狀，認定檢察官上訴為有理由，依12個詐取財物犯行、1個登載不實犯行等罪，分別加重判處3年6月至4年不等，應執行刑為6年，褫奪公權3年。仍可上訴。