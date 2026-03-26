　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投資深消保官涉貪翻供不認罪　法官批拖延訴訟二審判更重

▲▼ 。（圖／資料照，翻攝自竹科大小事臉書）

▲法官認為許麗貞（左）在審理中翻供，毫無反省之意，二審將她重判6年、褫奪公權3年。（圖／資料照，翻攝自竹科大小事臉書）

記者白珈陽／台中報導

南投縣前資深消保官許麗貞2023年被爆出涉嫌不實核銷每月5400元的「為民服務費」，用於團購漁產禮盒、網購擴香產品，貪汙3萬8000餘元，一審依利用職務上機會詐取財物、行使公務員登載不實等罪，判刑4年6月；案經上訴，台中高分院認為許不但翻供不認罪，還在二審提出諸多與案情無關的資料任意爭執，拖延訴訟且耗費司法資源，毫無反省之意，今天（26日）加重判刑為6年有期徒刑，褫奪公權3年。

檢警調查，許麗貞自93年起即出任南投縣消保官，至今長達19年；南投縣府規定消保官每月有5400元額度的為民服務費，主要用於縣政推行業務；但許在2020年底邀集其他4名縣府職員向全國漁會團購漁產禮盒10盒，其中4盒歸許麗貞自用或贈送親友，她再向團購成員收費每份990元，並拿發票向縣府新聞行政處申請報銷。

此外，許也數度於購物網站，訂購藤枝擴香組、中式碗禮盒；2022年間5度與家人到連鎖餐廳消費，甚至向縣府員工索取自己出國旅遊、不在國內時的發票，再如法炮製，以相關消費發票向縣政府申請縣政推行業務費。

檢方偵結後，認許麗貞確認犯行共13次、犯罪所得3萬8585元，依貪汙治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會詐取財物」罪嫌提起公訴；一審認定許利用職務機會詐取財物罪有12罪，處3年2月至3年8月不等，又犯行使公務員登載不實罪，判處有期徒刑1年1月，應執行4年6月、褫奪公權3年。

檢察官、許都上訴二審，其中許主張，自己是執行消保業務的因公支出，主觀上並不具有意圖不法自己所有之詐欺犯意，但台中高分院認為，依相關事證，許檢據申領核銷之費用均是其個人私人消費、與家庭成員聚餐費用，與公務無關，其犯罪事明確。

法官審酌，許雖曾於偵查中認罪，但在原審及二審時全然翻異前詞，否認犯罪，還提出諸多與本案無關的證據資料任意爭執，耗費司法相當資源，迄今未能深刻徹底反省，自不宜輕判，考量一切情狀，認定檢察官上訴為有理由，依12個詐取財物犯行、1個登載不實犯行等罪，分別加重判處3年6月至4年不等，應執行刑為6年，褫奪公權3年。仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝
快訊／柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」
快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上
柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬
法院認定「收賄210萬」　柯律師斥法官早有心證：柯文哲沒有領
快訊／新北流感疫苗變色異常　「同批號剩2642劑」14縣市停
快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到
快訊／柯文哲一審判17年！北檢4點回應將再上訴
京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬

台積電內鬼案4月27日上午宣判　吳秉駿、戈一平應到庭聆判

「雨衣怪客」半夜衝禮儀社毀玻璃潑漆　疑同業眼紅砸店

快訊／柯文哲一審判17年！　北檢4點回應：儘速研議、提起上訴

京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17年

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字「判決理由」一次看

南投資深消保官涉貪翻供不認罪　法官批拖延訴訟二審判更重

冀求財團雄厚實力「收賄210萬」！北院斥柯文哲：未能正視己身錯誤

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬

台積電內鬼案4月27日上午宣判　吳秉駿、戈一平應到庭聆判

「雨衣怪客」半夜衝禮儀社毀玻璃潑漆　疑同業眼紅砸店

快訊／柯文哲一審判17年！　北檢4點回應：儘速研議、提起上訴

京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17年

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字「判決理由」一次看

南投資深消保官涉貪翻供不認罪　法官批拖延訴訟二審判更重

冀求財團雄厚實力「收賄210萬」！北院斥柯文哲：未能正視己身錯誤

除掉我還有千千萬萬小草！　柯文哲怒吼：賴清德我絕對不會投降

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲判17年！館長嗆檢察官、法官「民進黨的狗」：抗爭不會結束

關鍵字流量變天！點擊率腰斬　AI搜尋讓行銷圈焦慮爆表

張秀卿不藏了！認與羅時豐關係「超越家人」：像命中注定

TPBL職籃本季設立年度26大獎項　新增「年度人氣吉祥物」獎

官司遭重判17年　柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」

快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

衛冕軍桃猿開季先拚票房　大巨蛋戰兄弟預售衝破3.5萬張挑戰滿場

合唱環節粉絲唱得太投入　張靚穎「欲唱又止」！XD

社會熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

前美食節目主持人上廁所一半猝死

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

快訊／柯文哲強調不逃亡　請求法官降保

全程站立聽判！柯文哲聽到17年「表情稍微凝重」又微笑

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

LIVE／柯文哲一審宣判！北院最新現場曝

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

即／遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

更多熱門

相關新聞

柯文哲被判17年　場外小草激動籲藍白修法「法官檢察官改成民選」

柯文哲被判17年　場外小草激動籲藍白修法「法官檢察官改成民選」

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑。庭外有小草（民眾黨支持者）忍不住落淚，也有小草激動表示，懇請國民黨、民眾黨修法，讓法官跟檢察官由人民來選，像這種敗類人渣檢察官、敗類人渣法官，把他汰除，「遏制台灣這個司法敗類迫害阿北（柯文哲），謝謝各位！」

京華城案遭判4年6月　李文宗直言「無奈」

京華城案遭判4年6月　李文宗直言「無奈」

王婉諭：柯文哲10多年形象一夕崩塌　口中清廉、公開透明蕩然無存

王婉諭：柯文哲10多年形象一夕崩塌　口中清廉、公開透明蕩然無存

柯一審被判17年　基進呼籲民眾黨：應依黨規停權或除名柯文哲

柯一審被判17年　基進呼籲民眾黨：應依黨規停權或除名柯文哲

柯文哲遭判刑17年　網喊扯「判得比詐騙、殺人還重」

柯文哲遭判刑17年　網喊扯「判得比詐騙、殺人還重」

關鍵字：

南投貪汙案消保官判刑司法許麗珍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

前美食節目主持人上廁所一半猝死

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面