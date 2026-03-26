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唯一官窯變身！金門陶瓷廠轉型觀光　「草聖」匾額跨時空揭幕

▲▼全台唯一官窯變身！金門陶瓷廠轉型觀光　「草聖」匾額跨時空揭幕。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金門陶瓷廠轉型觀光　「草聖」匾額跨時空揭幕。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

全台唯一官窯「金門陶瓷廠」變身了！走過一甲子歲月，金門陶瓷廠不僅是離島工藝的守護者，現在更要轉型觀光工廠，成為文化新地標。為了慶祝這場華麗轉身，廠方特別打造「金門陶瓷廠」木雕匾額，並邀請「國家工藝成就獎」得主陳啟村大師親自操刀，將傳奇書法家于右任的墨寶，透過精湛木雕工藝化為立體，於今（26日）正式揭幕。當紅綢落下的那一刻，書法墨韻與木雕工藝「雙寶交輝」，震撼全場！

​金門陶瓷廠的廠名標準字大有來頭，竟是前監察院長、當代書法大師「草聖」于右任親筆揮毫。這份墨寶長年鐫刻於石牌上，是全廠的精神圖騰。為了強化品牌價值，讓更多人看見跨越時空的墨韻風華，陶瓷廠特別邀請文化部重要傳統工藝保存者陳啟村合作。透過陳大師洗鍊的刀法，讓平面墨跡躍然立體，實現了「書法墨寶」與「雕刻藝術」的完美結合。

▲▼全台唯一官窯變身！金門陶瓷廠轉型觀光　「草聖」匾額跨時空揭幕。（圖／記者鄭逢時攝）

​陳啟村大師在儀式上感性透露，年輕時他曾在金門服役，對這片土地有著深厚的「老兵情懷」，而這份「老兵情懷」讓他在雕刻時更有特殊的韻味與靈感。這次受邀回金門創作，他將這份情感融入刀尖，讓這件作品實現了「書法墨寶」與「雕刻藝術」的雙寶交輝，讓歷史文化在木紋中綻放光彩，將沉澱的歷史文化在木紋刻劃中綻放光彩。

▲▼全台唯一官窯變身！金門陶瓷廠轉型觀光　「草聖」匾額跨時空揭幕。（圖／記者鄭逢時攝）

​26日的揭匾儀式貴賓雲集，民政處副處長何桂泉（前任廠長）與國立台灣工藝研究發展中心陳泓光技士等多位貴賓共同見證。曾任廠長的何桂泉致詞時特別表達「三大感謝」，感念過往同仁的付出、肯定陳啟村大師為陶瓷廠增添珍貴財富，並感謝現任廠長林蔚尚的創新帶領。廠長林蔚尚則強調，陶瓷廠能走過60多年，靠的是一代代陶瓷人守護窯火，同時也特別感謝縣長陳福海對轉型發展的大力支持。

​金門陶瓷廠表示，這塊新匾額將成為新的文化象徵。未來陶瓷廠將以此為核心，持續串聯工藝創作、文化展示與觀光體驗。讓每一位走進陶瓷廠的旅人，都能在器物與工藝之間看見歷史，感受金門獨特的工藝魅力，體驗最純粹的職人工魂。

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