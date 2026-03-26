柯文哲總統夢碎？　律師曝民眾黨修1法仍可參選：檢驗黃國昌忠誠時刻

▲柯文哲、黃國昌。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，台北地院今（26日）一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，根據《總統副總統選舉罷免法》第26條第10項，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得登記為總統、副總統候選人；換言之，柯文哲近年挑戰總統大位確定夢碎。對此，律師黃帝穎表示，民眾黨團是否提案修選罷法「排黑條款」，刪掉「一審十年以上徒刑」不得參選的條文，修法即讓柯文哲參選資格不受限制，這將檢驗黃國昌及民眾黨立委對柯文哲的忠誠。

根據《總統副總統選舉罷免法》第26條第10項：為「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，「不得登記」為總統、副總統候選人，意即只要一審或二審判柯10年以上，即使仍可上訴、尚未定讞，被告仍不能登記參選正副總統。

若依此規定，2028年總統大選，柯文哲如果想要參選，即使上訴，在尚未定讞前，依照時程推算，他很大可能仍舊無法登記參選正副總統；換言之，柯文哲的總統夢碎。

對此，黃帝穎指出，台北地院今天宣判，被告柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪部分，判刑13年；政治獻金公益侵占部分，判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會資金涉背信部分，判刑2年6月；合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。

黃帝穎表示，民眾黨團是否提案修選罷法「排黑條款」，刪掉「一審十年以上徒刑」不得參選的條文，回到舊選罷法「貪污定讞」才不得參選，柯文哲目前才一審宣判，修法即讓柯文哲參選資格不受限制。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）