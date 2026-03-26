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柯文哲京華城案被判17年！　另有5大案偵辦中

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲被判17年。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，被檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。事實上，目前還有5案與柯文哲相關，北檢持續偵辦中。

柯文哲相關案件1：萬大魚果市場改建案

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「台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案」在歷經3次流標後，2020年由唯一投標的中華工程（屬威京集團）以125億元得標。因當時市府採減項發包，導致2024年須再追加近50億元預算才能續建，引發市議員質疑時任市長柯文哲為求政績而涉嫌圖利業者。

柯文哲相關案件2：北士科案

北投士林科技園區案是台北市規劃的科技廊帶重鎮，該區規劃為生技與數位醫療專區，後來因合併招商不順，2021年將土地拆分招商。面積較大的T16由仁寶電腦與康舒科技聯盟以45億元得標；但T17、T18卻省去投資計畫評選，由新光人壽以36億元標下，進而引起議員質疑。

柯文哲相關案件3：南港轉運站BOT案

南港轉運站BOT案由新光人壽得標，原訂2025年開始營運，卻發生鋼骨工程延宕，預計將延期至2029年才能完工。此外，大樓建成後的車站實際使用比例僅佔8.12%，因此被質疑BOT案同樣涉嫌圖利業者。

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲相關案件4：台智光案

台智光案源於2011年間，北市府與台智光簽訂的25年經營合約。市議員陳重文因涉嫌施壓社會局使用該公司網路並獲利321萬，目前已被起訴；另外，針對市警局被迫以逾5億元預算簽訂2024年合約一事，檢察官也懷疑有市府官員涉及圖利。

柯文哲相關案件5：財產來源不明罪

柯文哲的妻子陳佩琪被發現在2023年到2024年間，曾多次親自ATM操作存款，金額分別高達數百萬元，雖她稱是幫丈夫管理財務，存放薪資、演講費等收入，但說詞有待釐清，北檢正持續調查是否有觸犯財產來源不明罪。

．未經判決確定，應視為無罪

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