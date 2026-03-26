　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

積極發展未來產業　陸官員：科技主導權決定國際地位

▲▼2026年中關村論壇年會，大陸工信部高新技術司副司長陳彥丞。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸工信部高新技術司副司長陳彥丞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2026年中關村論壇年會正在北京舉行，出席活動的大陸工信部官員坦言，培育發展未來產業的現實意義，在於「科技主導權決定國際地位」，世界強國之爭，亦是科技與產業主導權之爭；前瞻布局未來產業，將加快形成國際競爭力。

在今（26）日舉行的年會平行論壇「未來產業創新發展論壇」上，大陸工信部副部長柯吉欣、工信部高新技術司副司長陳彥丞、中國電子信息產業發展研究院副院長朱敏等人出席並發言。

柯吉欣致辭時，談及對未來產業的工作方向。一是堅持頂層設計先行，牽頭健全政策體系。他透露，今年度未來產業的相關工作安排和重點著力點，都已經安排好了。二是加速創新引領，強化前沿技術供給能力，持續聚焦前沿性顛覆性技術，全力推動創新突破。

三是推動聚焦發展，加快打造產業發展的高地，著力壯大未來產業創新的主體力量，即企業立足的資源稟賦，並推動未來產業在各區域的合理布局。四是強化要素協同，優化未來產業發展生態，統籌九大未來產業標準體系建設，積極引導地方設立未來產業投資基金。

▼大陸工信部副部長柯吉欣。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026年中關村論壇年會，大陸工信部副部長柯吉欣。（圖／記者陳冠宇攝）

陳彥丞以「統籌推進我國未來產業創新發展」主題發言時，談到未來產業的重要性。他說，培育發展未來產業是搶佔科技和產業制高點，牢牢把握發展主動權的戰略選擇；未來產業是重塑國際競爭的格局，決定國家發展位置的核心變量（變數）。

陳彥丞舉例，20世紀美國憑藉資訊技術布局了電腦、互聯網等未來產業，奠定了超級大國的地位。當前，主要發達國家和經濟體均就未來產業上升到了國家戰略的角度，力爭在新一輪的競爭中形成優勢。

陳彥丞續指，特別是面對當前複雜的外部環境，各國都立足各自的發展階段，前瞻布局未來產業，加快形成具有國際競爭力的未來產業體系，這是順應全球變革趨勢的戰略選擇，也是贏得未來發展主動權的勝負手。

▼陳彥丞談未來產業重要性。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026年中關村論壇年會。（圖／記者陳冠宇攝）

於進行「2026年未來產業十大賽道」報告時，朱敏介紹全球發展未來產業趨勢。她指出，美國強化技術引領和資本驅動，歐盟強調綠色優先和規則的主導，而日韓聚焦精密製造，走小而強的路線，著重攻關一些關鍵領域；而中國大陸一方面強化技術攻關，另一方面強調快速的產業化，以小步快跑的方式推動體系化的發展。

朱敏認為，2026年的未來產業十大賽道為：人形機器人／具身智能、生物製造、腦機接口、細胞與基因治療、自主智能體、低空裝備、核聚變能（核融合）、高級別自動駕駛、衛星互聯網、量子計算。

朱敏指出，未來產業正在迅速演進，這意味著技術路線短期內仍然處在多元並行的狀態，不會快速收斂。從創新主體上來看，大量新創企業憑著對前沿技術的突破，正在積蓄顛覆性的力量，不容忽視。

▲▼2026年中關村論壇年會，中國電子信息產業發展研究院副院長朱敏。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼朱敏分享2026年未來產業十大賽道。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026年中關村論壇年會。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝
快訊／柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」
快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上
柯文哲掏空政治獻金6134萬　「眾望成私人金庫」挪用827萬
法院認定「收賄210萬」　柯律師斥法官早有心證：柯文哲沒有領
快訊／新北流感疫苗變色異常　「同批號剩2642劑」14縣市停
快訊／陳佩琪：找到柯文哲貪錢給我的證據　「我去北院跳樓」說到
快訊／柯文哲一審判17年！北檢4點回應將再上訴
京華城案金流關係圖曝光！4大種類含收賄、侵占　柯文哲重判17

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸要幫台灣蓋「東西部高速公路」　梁文傑：像傅崐萁講的

泡泡瑪特港股「又跌了」！　官宣下半年推「真正的LABUBU 4.0」

民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為「太短」

iPhone 4陸市場回收價「暴漲80倍」　民眾傻：以前只是臉盆價

黃國昌批徐春鶯起訴書「側翼寫的」　梁文傑：每個黨都是滲透對象

積極發展未來產業　陸官員：科技主導權決定國際地位

徐春鶯幫中共官員入境台灣　陸委會將檢討審核流程

梁文傑：所有人都該讀徐春鶯起訴書　看清中共「扶持陸配立委」

川普稱將於「5月訪問中國」　陸外交部僅回應：會保持溝通

影／「機器人餐吧」不是夢！　製餐到送餐一條龍完成

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

大陸要幫台灣蓋「東西部高速公路」　梁文傑：像傅崐萁講的

泡泡瑪特港股「又跌了」！　官宣下半年推「真正的LABUBU 4.0」

民調：陸籍人士設籍10年可參選　47.8%認為「太短」

iPhone 4陸市場回收價「暴漲80倍」　民眾傻：以前只是臉盆價

黃國昌批徐春鶯起訴書「側翼寫的」　梁文傑：每個黨都是滲透對象

積極發展未來產業　陸官員：科技主導權決定國際地位

徐春鶯幫中共官員入境台灣　陸委會將檢討審核流程

梁文傑：所有人都該讀徐春鶯起訴書　看清中共「扶持陸配立委」

川普稱將於「5月訪問中國」　陸外交部僅回應：會保持溝通

影／「機器人餐吧」不是夢！　製餐到送餐一條龍完成

應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

僅收賄210萬！柯文哲重判13年原因曝　有對價關係且犯後態度差

柯文哲判17年！館長嗆檢察官、法官「民進黨的狗」：抗爭不會結束

關鍵字流量變天！點擊率腰斬　AI搜尋讓行銷圈焦慮爆表

張秀卿不藏了！認與羅時豐關係「超越家人」：像命中注定

TPBL職籃本季設立年度26大獎項　新增「年度人氣吉祥物」獎

官司遭重判17年　柯文哲：我沒有圖利、沒有貪污「我非常坦蕩」

快訊／柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

衛冕軍桃猿開季先拚票房　大巨蛋戰兄弟預售衝破3.5萬張挑戰滿場

相差22歲父女戀！尹昭德拒絕「八點檔女星示愛」　背後藏暖心原因

AiNA THE END大港開唱　台灣人均N1合唱讓她超驚喜

大陸熱門新聞

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

師播張凌赫片防學生戀愛　家長揭效果

長期開燈睡覺！20歲女體重飆至100kg還高血壓

周杰倫新專意外帶紅陸UNIQLO冷門上衣

陸學者：解決台灣問題　現在是最好時期

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

35歲陸女愛吃重口味「突發心梗離世」

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

張凌赫來救！《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告

陸阿特拉斯「蜂群」系統首亮相 百架無人機3秒一發先干擾再攻擊

香港「五屍凶宅」拍賣　風水師「符水」殺5女

陸「廢舊手機」成市場寵兒 全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

剛官宣將推LABUBU家電！泡泡瑪特港股跳水

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

更多熱門

相關新聞

AI行銷新浪潮來襲　台中論壇助中小企業轉型突圍

AI行銷新浪潮來襲　台中論壇助中小企業轉型突圍

面對人工智慧快速發展帶來的產業變革壓力，台中市工商發展投資策進會今（26）日攜手臺中市國際工商經營研究社，於大墩文化中心舉辦「AI數位行銷新浪潮論壇」，邀集產官學界共同探討中小企業在AI浪潮下的挑戰與契機，現場交流熱絡，聚焦如何將技術轉化為實際競爭力。

影／「機器人餐吧」不是夢！　製餐到送餐一條龍完成

影／「機器人餐吧」不是夢！　製餐到送餐一條龍完成

軍購條例未過恐沒錢付發價書　顧立雄：跟美協商延後付首期款

軍購條例未過恐沒錢付發價書　顧立雄：跟美協商延後付首期款

從中共「兩會」　看「新質戰鬥力」的轉譯

從中共「兩會」　看「新質戰鬥力」的轉譯

主動式ETF新兵00996A今掛牌　首日狂漲6.1％

主動式ETF新兵00996A今掛牌　首日狂漲6.1％

關鍵字：

中關村論壇地緣政治人工智慧AI未來產業工信部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

前美食節目主持人上廁所一半猝死

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面