積極發展未來產業　陸官員：科技主導權決定國際地位

▲大陸工信部高新技術司副司長陳彥丞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2026年中關村論壇年會正在北京舉行，出席活動的大陸工信部官員坦言，培育發展未來產業的現實意義，在於「科技主導權決定國際地位」，世界強國之爭，亦是科技與產業主導權之爭；前瞻布局未來產業，將加快形成國際競爭力。

在今（26）日舉行的年會平行論壇「未來產業創新發展論壇」上，大陸工信部副部長柯吉欣、工信部高新技術司副司長陳彥丞、中國電子信息產業發展研究院副院長朱敏等人出席並發言。

柯吉欣致辭時，談及對未來產業的工作方向。一是堅持頂層設計先行，牽頭健全政策體系。他透露，今年度未來產業的相關工作安排和重點著力點，都已經安排好了。二是加速創新引領，強化前沿技術供給能力，持續聚焦前沿性顛覆性技術，全力推動創新突破。

三是推動聚焦發展，加快打造產業發展的高地，著力壯大未來產業創新的主體力量，即企業立足的資源稟賦，並推動未來產業在各區域的合理布局。四是強化要素協同，優化未來產業發展生態，統籌九大未來產業標準體系建設，積極引導地方設立未來產業投資基金。

▼大陸工信部副部長柯吉欣。（圖／記者陳冠宇攝）

陳彥丞以「統籌推進我國未來產業創新發展」主題發言時，談到未來產業的重要性。他說，培育發展未來產業是搶佔科技和產業制高點，牢牢把握發展主動權的戰略選擇；未來產業是重塑國際競爭的格局，決定國家發展位置的核心變量（變數）。

陳彥丞舉例，20世紀美國憑藉資訊技術布局了電腦、互聯網等未來產業，奠定了超級大國的地位。當前，主要發達國家和經濟體均就未來產業上升到了國家戰略的角度，力爭在新一輪的競爭中形成優勢。

陳彥丞續指，特別是面對當前複雜的外部環境，各國都立足各自的發展階段，前瞻布局未來產業，加快形成具有國際競爭力的未來產業體系，這是順應全球變革趨勢的戰略選擇，也是贏得未來發展主動權的勝負手。

▼陳彥丞談未來產業重要性。（圖／記者陳冠宇攝）

於進行「2026年未來產業十大賽道」報告時，朱敏介紹全球發展未來產業趨勢。她指出，美國強化技術引領和資本驅動，歐盟強調綠色優先和規則的主導，而日韓聚焦精密製造，走小而強的路線，著重攻關一些關鍵領域；而中國大陸一方面強化技術攻關，另一方面強調快速的產業化，以小步快跑的方式推動體系化的發展。

朱敏認為，2026年的未來產業十大賽道為：人形機器人／具身智能、生物製造、腦機接口、細胞與基因治療、自主智能體、低空裝備、核聚變能（核融合）、高級別自動駕駛、衛星互聯網、量子計算。

朱敏指出，未來產業正在迅速演進，這意味著技術路線短期內仍然處在多元並行的狀態，不會快速收斂。從創新主體上來看，大量新創企業憑著對前沿技術的突破，正在積蓄顛覆性的力量，不容忽視。

▲▼朱敏分享2026年未來產業十大賽道。（圖／記者陳冠宇攝）