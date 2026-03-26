清明掃墓禁忌一次看！命理師提醒3件事少做 「別直接回家」

▲清明掃墓有禁忌一次看！命理師提醒3件事少做 「別直接回家」。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

清明節將至，不少民眾陸續安排掃墓行程，相關民俗禁忌也再度引發討論。命理「王老師」在社群分享掃墓注意事項，提醒有些行為可能影響運勢。

王老師提醒，掃墓時有幾項行為被認為應盡量避免，包括在墓地拍照，以及掃墓後直接返家等。他指出，相關說法多與「氣場」觀念有關，認為在特定環境下，拍照可能留下不屬於自身的能量，而未經過轉換直接回家，則可能將氣場帶回生活空間。

掃墓禁忌一次看

命理師提到，部分民俗觀點認為，掃墓當天若氣色不佳，例如臉色暗沉或精神不濟，可能被解讀為不適合前往掃墓。此外，也有「避免拍照」、「不要直接回家」等說法，提醒民眾留意。

不過，這些說法多屬民俗信仰範疇，並無科學依據，實際仍視個人信念而定。

掃墓後轉換環境

針對掃墓後的行程安排，該命理師建議，可先前往人潮較多的公共場所，或至廟宇參拜，被視為有助於轉換環境與心理狀態。此外，也有使用鹽水洗手或洗澡的做法，被部分民眾視為淨化方式之一。

也有專家指出，類似做法在某種程度上反映的是傳統文化與生活習慣的結合，例如掃墓後先至公共場所停留，可能也有讓情緒與身心狀態調整的效果。

整體而言，清明掃墓相關禁忌與做法，多屬民俗文化的一部分。是否採信，仍取決於個人習慣與信仰，但在掃墓過程中，保持環境整潔與自身安全，仍是最基本的原則。



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