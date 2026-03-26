應曉薇判15年半！助理32分鐘洗錢200萬　備註「友還款刷學費」露餡

▲京華城一審宣判，應曉薇應執行15年6月，褫奪公權6年。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

備受矚目的京華城案，今（26）日一審宣判。曾在庭上自比《包青天》、高喊「請用虎頭鍘斬檢察官」、並連喊「士可殺不可辱」的北市議員應曉薇，被認定收受沈慶京5250萬元賄款，並以職權施壓市府推動容積獎勵，另透過協會提領現金，用來償還貸款與信用卡費製造金流斷點，成立洗錢罪。合議庭痛批濫用民代身分介入行政決策，嚴重破壞公信力，重判15年6月並沒收不法所得。

北檢於2024年12月依違背職務收賄及洗錢等罪起訴應曉薇，指控她將其中1955萬元賄款用於繳交房貸、信用卡費及支付女兒國外生活費，並合併求刑16年6月。應曉薇在偵審期間曾羈押長達373天，直到2025年9月5日才獲台北地院裁定以3000萬元交保。

審理期間，應曉薇始終否認收賄，辯稱沈慶京交付款項為「慈善捐款」。她並大打悲情牌，稱在看守所內每天拿衛生紙抓牆壁上的蟑螂，從窗戶小缺口丟出「放生」，強調自己秉持「眾生平等」理念，不知為何遭羈押；更引用《六祖壇經》「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃？」試圖證明清白。

情緒激動時，她甚至指控檢察官林俊言顛倒黑白、刻意隱匿有利證據，並以《包青天》角色口吻對審判長高喊「請用虎頭鍘斬林俊言！」，聲淚俱下連喊兩次「士可殺不可辱」，力求判決無罪。

▲京華城案今日一審宣判，應曉薇原本微笑與女兒抵達北院聽判。（圖／記者徐文彬攝）

爬梳相關金流等證據發現，應曉薇自2017年至2022年間，持續收受沈慶京交付賄款共計5250萬元。2017年至2019年間，沈慶京透過旗下中華工程公司，以捐款名義匯款600萬元至應曉薇實際掌控的「華夏協會」帳戶；2021年11月再開立共4500萬元公司支票，由她實質控制的多個協會兌現取得；2022年再以匯款及政治獻金方式交付150萬元。

為掩飾賄款來源，應曉薇將「中華技擊協會」、「城市發展促進會」及「華夏希望關懷協會」等組織當作私人金庫，並指示助理陳佳敏採取「領現、存現」方式製造金流斷點。判決指出，2022年6月助理從促進會領出353萬元後，僅38分鐘即存入應曉薇貸款帳戶；同年8月更在32分鐘內完成200萬元跨行領存。

合議庭認為，刻意避開銀行轉帳紀錄、短時間內大額領存，顯示被告法敵對意識甚高，明知款項來源不當，仍試圖透過現金操作製造金流斷點以掩飾不法所得。更關鍵的是，助理在銀行傳票備註欄寫下「持卡人朋友還款，欲溢繳信用卡費（刷學費）」，使該筆款項直接與應曉薇女兒海外學費支出連結；另有存入房貸帳戶時備註「還貸款」，成為金流對價關係的重要證據。

合議庭並指出，應曉薇利用市議員職權，透過「市長便當會」與多場協調會協助京華城案，並藉由質詢、約見及大量索資對基層公務員施壓，加速案件審議通過。法院認定她收受款項時間與施壓爭取容積率的時間點「密接吻合」，具有明確對價關係，並非單純捐款或政治獻金。

合議庭認應曉薇收受沈慶京交付5250萬元賄款，並透過協會帳戶提領現金繳納貸款與信用卡費製造金流斷點，構成洗錢犯行，依違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑14年、褫奪公權6年；另依洗錢罪判處有期徒刑3年，併科罰金新台幣1000萬元。審酌數罪併罰後，定應執行有期徒刑15年6月，褫奪公權6年，並沒收5250萬元犯罪所得。

此外，合議庭指出，檢方發動搜索前，應曉薇曾輾轉前往桃園國際機場準備出境未果，隨後又轉往台中國際機場試圖離境，足認具有潛逃疑慮。法官並痛批，她貪圖不法利益，濫用民代身分介入行政決策，嚴重破壞文官體制，且犯後否認犯行、飾詞狡辯，態度不佳，因此從重量刑。