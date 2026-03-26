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社會 社會焦點 保障人權

無律師證照卻開事務所攬客　3人被起訴！負責人還想選市議員

▲桃園地檢署於2024年指揮市調處搜索宸和集團，涉嫌無律師執照卻經營5家律師事務所，檢方將朱姓負責人等3人起訴，圖為朱姓負責人在桃園地區懸掛競選布條意圖參選下屆市議員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宸和集團涉嫌無律師執照卻經營5家律師事務所，檢方將朱姓負責人等3人起訴，圖為朱姓負責人在桃園地區懸掛競選布條意圖參選下屆市議員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市地檢署接獲桃園律師公會、全國律師聯合會、桃園地院與被害人告發，於2024年指揮市調處搜索宸和集團，涉嫌無律師執照卻經營5家律師事務所。桃檢查出，朱姓負責人聘任陳姓、洪姓律師等5人擔任律師事務所律師兼所長，實際卻由朱男、王女招攬訴訟業務及簽寫委任契約書及收費，王女甚至負責管考律師差勤，桃園地檢署偵結，將朱男、王女與許女等3人依違反律師法罪嫌起訴。

桃檢調查，「宸和集團」53歲朱姓負責人與42歲王姓女子擔任管理顧問公司負責人，2人與43歲許姓女子均無律師證書，卻兼營5家律師事務所，聘任陳姓、洪姓、李姓、林姓與鄭姓律師等5人擔律師事務所律師兼所長，但實際則由朱男、王女負責招攬訴訟業務、簽寫委任契約書，還決定委任費用與收費等業務，此外，王女負責管考律師差勤。

桃檢查出，朱男與王女、許女明知無律師證照不得經營律師事務所等業務，仍於2016年12月起開設宸和集團兼營5家律師事務所，聘僱洪姓等律師擔任事務所所長、訴訟律師等，其中由朱男負責為當事人擬定訴訟策略，王女則管考律師差勤及指派、追蹤訴訟進度等，許女則負責行政工作。

本案經訴訟當事人委託訴訟後發現，朱男竟無律師證照，憤而向桃檢提告，此外，包括桃園地院、全國律師聯合會、桃園律師公會均向桃檢告發宸和集團兼營5家律師事務所，還對外招攬生意；桃園地檢署指於2024年揮桃園市調查處偵辦，二度搜索該集團並傳喚朱男、王女、許女與律師到案。

桃檢複訊時，被告朱男辯稱是服務選民、聘請陳姓等律師擔任顧問；王女則聲稱只出借辦公場所，公司主要業務為投資等。檢方掌握朱男、王女、許女向多名當事人收取律師委任費、主導訴訟策略，陳姓等5律師均證稱受雇於朱男、王女指派進行訴訟事宜，只領取固定薪資，還被王女督導出缺勤及扣薪等事實。

檢方認為，朱男、王、許2女涉嫌違反律師法明確，嚴重損及司法威信與當事人權益，偵結依違反律師法罪嫌起訴，檢方以朱男、王女飾詞狡辯還涉及串證滅證，向法院建請具從重量處求刑1年有期徒刑，5名律師違反律師法部分則獲不起訴處分，但均移送律師公會懲戒。

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