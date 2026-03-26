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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲被判17年　場外小草激動籲藍白修法「法官檢察官改成民選」

▲京華城案一審宣判，柯文哲離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲京華城案一審宣判，柯文哲離開北院。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑。庭外有小草（民眾黨支持者）忍不住落淚，也有小草激動表示，懇請國民黨、民眾黨修法，讓法官跟檢察官由人民來選，像這種敗類人渣檢察官、敗類人渣法官，把他汰除，「遏制台灣這個司法敗類迫害阿北（柯文哲），謝謝各位！」

柯文哲涉京華城案一審判決，台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

聽到刑期，庭外有小草忍不住落淚，也有小草激動表示，懇求所有台灣人民跟藍白，希望台灣推出法案，就是法官跟檢察官由人民來選，像這種敗類人渣檢察官、敗類人渣法官，把他汰除！現有制度汰除不了，就用人民力量叫他滾蛋，還有陪審團、審判權這麼大的權力，不該交給法官。

小草批評，「他（司法）絕對的墮落、絕對的腐敗，這就是台灣的現狀，希望法律能改，遏制台灣這個司法敗類迫害阿北（柯文哲），謝謝各位！」

對此，律師林智群表示，以後醫生、律師、會計師、建築師，這些專業證照都用民選的好不好？傅崐萁也可以當法官好不好？以為在搞文化大革命啊？

綠委吳思瑤則批評，民眾黨透過動員與政治操作助長民粹，讓支持者仇視司法，「司法的核心是證據而非政治」，呼籲社會應尊重司法制度。吳指出，從起訴書到判決內容皆顯示已有具體事證，呼籲民眾黨停止過度政治操作，避免進一步傷害司法公信力。

綠委林月琴則指出，柯文哲一審宣判，她的態度只有一句：尊重司法，面對法律。不服就上訴，別拿陰謀論踐踏法治。不要一有判決，就先鬧成政治迫害。期待柯文哲創黨主席，莫忘當時投入政治時的初衷，李貞秀直播脫口說出的政治獻金，是失言還是事實？

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