交通部啟用「重大事故支援專線」　提供全年不中斷協助

▲交通部「重大公共運輸事故支援專線」上線，交長陳世凱撥出第一通電話後正式啟用。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵曾發生太魯閣號出軌、普悠瑪號翻覆等重大死傷事故，凸顯通報及救災支援重要性，交通部今(26日)啟用 0800-365-917「重大公共運輸事故支援專線」，提供全年不中斷協助，未來各交通場站也將提供專線小卡讓民眾索取。交通部長陳世凱表示，所有重大公共運輸事故都可以撥打，「遇到就可以打」。

2021年4月2日台鐵發生太魯閣號出軌事故，釀49死，倖存者陳鵬年在該起事故中失去家人，深刻感受意外當下求助無門的無助，在罹難者家屬建議下，交通部參考日本「公共交通事故受害者支援室」機制，建立「重大公共運輸事故支援專線0800-365-917」，今天起正式啟用，全年365天24小時不間斷提供甲級重大災害通報和關懷協助。

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參考日本制度設置 家屬盼「永無需要撥通專線的一刻」

太魯閣號事故倖存者陳鵬年說，2021年台鐵發生太魯閣號重大事故，他是乘客之一，也是罹難者家屬，當時事發後所得到的窗口資訊很凌亂，對罹難者家屬來說，慈濟或紅十字會民間團體、縣市政府投入不少幫忙，但交通部門這一塊的協助比較匱乏。

▲太魯閣事故倖存者也是家屬代表、外部監督台鐵安全改革委員會委員陳鵬年。（圖／記者李姿慧攝）

陳鵬年也分享，罹難者家屬代表曾前往日本參訪交流經驗，日本國土交通省在日本JR福知山線出軌事故後建立「公共交通事故被害者支援室」的事故應變機制，如發放小卡及成立事故單一專責窗口。

陳鵬年說，台日家屬面臨的困境極其相似，並感謝獲得交通部長陳世凱高度支持與響應促成專線，該專線的成立象徵政府對於公共運輸安全制度與災後關懷的進步。但他也語重心長地表示：「我們衷心希望這個專線是備而不用。成立是為了制度的完善，但我們最期盼的是，永遠沒有需要撥通這個號碼的一刻。」

陳世凱：補齊安全拼圖 專線象徵「隨時都在」承諾

交通部長陳世凱表示，專線的催生來自與太魯閣事故家屬的交流。當時家屬溫暖且堅定地詢問：「台灣能不能像日本一樣，有一個專門窗口，在事故發生時，不要讓擔憂的人感到迷惘？」 這份期盼成為交通部補齊台灣交通安全體系關鍵拼圖的動力。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱也在記者會上展示日本支援專線小卡，他強調，「安全」是交通部最核心的使命，必須落實於具體制度。今日啟用的專線0800-365-917不僅是一個服務號碼，更是對家屬「隨時都在」的守護承諾。

交通部綜規司長張垂龍說明，在普悠瑪號、太魯閣號事故後，交通部重視交通運輸安全，也注意到災害通報及事件關懷重要性，因此參考日本在公共交通事故被害者支援機制，建置「重大公共運輸事故支援專線」。

張垂龍表示，該專線建置預估一年經費約489萬元，將以單一專責窗口通報和支援，涵蓋鐵路、公路、海運及航空，提供發生甲級災害規模通報，包括陸地事故傷亡15人以上、空運死亡1人以上、海運傷亡10人以上。

20分鐘內完成分派 每日2人值勤、大型災害可增援22人

張垂龍說，通報電話進來後，重大事件將向執行秘書通報，將在最短時間內調度，專線通話時間以20分鐘為限，也會在20分鐘內完成工作分派，每日將有2名專人提供服務，未來也將針對運作模式檢討改善及精進，讓流程達到最佳化。

▲交通部綜規司司長張垂龍。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱則補充指出，一旦災害規模更大時，除每日固定2名專人接聽電話外，公路局人員最多將有22人也可支援，甲級災害通報條件僅是一個定義，民眾遇到所有重大公共運輸事故，都可以撥打專線，遇到就可以打。

由於目前重大災害有110、119通報電話，台鐵也有24小時緊急通報電話1933，高公局也有1968專線，且都是簡碼專線，交通部事故支援專線0800-365-917難以熟記並反射性撥打，也有疊床架屋疑慮。

專線遭疑疊床架屋 交通部：解決民眾不知打哪

交通部指出，該部分要區分「協同」與「責任」，原有系統仍然存在，而這支專線的重點是「民眾通報」，政府內部本來就有通報機制，但民眾常常不知道要打哪個單位，這支專線就是讓民眾不用思考，直接打進來，由交通部內部再分派。

交通部舉例指出，例如道路中斷，民眾不知道該打哪裡，也不適合打119，就可以打交通部事故支援專線0800-365-917，將整合交通部的資訊與專業，提供更完整的協助。

張垂龍表示，未來交通部也將推出「重大公共運輸事故支援專線」小卡，目前已在規劃和設計，預計今年上半年推出，交付陸海空各交通運具單位製作，未來各交通場站包括車站、航站、郵局等都會提供給民眾索取。