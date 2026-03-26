「柯判15年以上送一半藏書」祭品文　台師大教授：說到做到

▲柯文哲一審遭判17年，台師大教授發出祭品文，要送出一半藏書。（圖／記者徐文彬攝）

記者許敏溶／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，今被判有期徒刑17年。不少網友事前PO出祭品文，其中台師大英語系教授黃涵榆昨發出祭品文是送書，今天柯文哲刑期確定後，黃涵榆也PO文表示「說到做到」，研究室藏書清一半送人，在學期結束前，借一個場地舉辦送書會，會以台師大英語系學生優先。

柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方求刑28年6月，今（26日）一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年。

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在今天宣判前，不少網友在網路PO出祭品文，其中黃涵榆昨天在脆上發出祭品文是送書，內容是判刑「10～15年以上，一星期內研究室藏書清三分之一送人，15～20年二分之一，20年以上三分之二。」，這篇祭品文被稱為脆上文學含量最高的祭品文。

隨著下午判決結果出爐，黃涵榆也再次發文，表示自己「說到做到」，打算在學期結束前，借一個場地舉辦送書會，會以台師大英語系同學優先，再來順位為他校學生、社會人士，細節會再告訴大家。而這個消息傳出後，讓不少喜好文學者相當期待。