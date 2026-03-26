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逼15歲女學生互傳裸照！新加坡狼師「視訊自慰」　10年後被判刑

▲▼南韓學生,補習班教師。（示意圖／VCG）

▲新加坡一名狼師性剝削未成年女學生，10年後被檢舉後落網。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名中學男教師利用「指導課業」名義，誘騙年僅15歲的女學生私下見面，甚至在視訊通話中指示對方脫衣裸聊、互傳裸照。受害女學生直到10年後看到相關新聞，才驚覺當年遭到性剝削，憤而檢舉。這名狼師目前已婚並育有兩子，25日被法院判處入獄5個月。

考前約公園「輔導」 狼師誘少女裸聊、親吻

根據案情顯示，現年39歲的被告2012年任職中學教師，負責教導科學相關科目。當時就讀國三的受害者年僅15歲，是被告生物課的學生。隔年，被告雖然已未再任教該班級，但趁著考試臨近，假借指導學業的名義，設立臉書群組並提供聯繫方式，藉此私下勾搭受害者。

2013年11月，在生物科考試前夕，被告主動聯繫受害者，謊稱人在她家附近，邀約至公園「面對面指導考題」。沒想到此次見面後，被告開始在WhatsApp與受害者大聊私事，兩人關係愈加親密，不僅多次在公園牽手、親吻，被告更在2013年11月14日至12月27日，多次在視訊通話中要求受害者脫掉上衣，自己則在鏡頭前露出下體並自慰。

2013年11月14日到2014年1月13日被告將自己的裸照傳給被害女學生，並多次與對方交換裸照。

稱想分手全是假！ 狼師隱瞞已婚人父身分

被告犯案時已有未婚妻，卻為了騙取少女信任，多次謊稱「想和未婚妻分手，跟你在一起」。然而，這名狼師如今已步入婚姻，並育有分別1歲與5歲的孩子。

受害者2014年升學後與被告斷聯，但這段陰影卻深深影響了她的感情觀。她多年來深受自卑感折磨，誤以為「必須滿足伴侶的性要求，才能獲得愛與關懷」。直到2023年，她看到一名教師涉嫌猥褻被調查的新聞報導，才如夢初醒，意識到當年行為涉及性剝削，並在同年4月向教育部網站檢舉。

教育部鐵腕開鍘 狼師停職兩年遭逮捕入獄

新加坡教育部（MOE）獲報後立即展開調查。被告自2023年4月17日起被停職，並領取半薪。經過2年追查，被告最終於2025年8月15日被逮捕，如今確定被判5個月徒刑。

 
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