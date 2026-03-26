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美國青年政界領袖訪台南　黃偉哲分享城市治理經驗

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自美國各州的政界青年領袖訪問團，26日在外交部陪同下到訪台南市政府，由市長黃偉哲與新聞及國際關係處參議黃耀國共同接待，訪團成員橫跨民主、共和兩黨，共12人，分別來自州眾議院、市政府及地方議會，雙方就地方治理經驗進行交流，現場氣氛熱絡。

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南是台灣歷史最悠久的城市，也是文化發源地，2024年適逢台南400週年，在保存歷史文化資產與傳統風貌的同時，也積極發展科技產業，如何在「文化保存」與「城市發展」之間取得平衡，是市政治理的重要課題。

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南目前已成為全球半導體先進製程的重要據點之一，世界上多數3奈米晶片皆產自台南；同時，台灣民眾也喜愛美國農產品，如櫻桃與蘋果等，未來期待在高科技與農業領域深化交流，並透過文化互動增進彼此理解，讓台美關係更加緊密。

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）
訪團團長、來自密西根州的莫耿傑州眾議員表示，感謝台南市政府熱情接待，也恭賀台南400年歷史里程碑。他指出，此行希望深入了解台灣的歷史與文化，並向地方政府學習城市治理經驗，尤其台南能在悠久歷史基礎上成功轉型為高科技城市，令人印象深刻。他也強調，台美關係不僅建立在經濟合作，更共享民主與自由等核心價值。

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）
市府表示，本次訪團由外交部駐美各處推薦組成，成員多為30至40歲間的地方政治新秀，多數為首次訪問台灣與台南。透過實地參訪與交流，不僅有助於加深對台灣地方治理的理解，也可進一步促進未來城市外交與經貿合作機會，為台美關係注入新動能。

▲美國各州政界青年領袖訪問台南市政府，與市長黃偉哲交流。（記者林東良翻攝，下同）

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