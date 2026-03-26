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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯文哲貪污罪成立全因210萬政治獻金」　翟本喬：二審一定被推翻

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

台北地方法院今（26日）宣判前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案，判處有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，民眾黨國家治理學院主任翟本喬指出，今天法官特別說明兩點理由，第一「1500這件事法官不承認」、第二「判貪污罪成立，完全是因為210萬的政治獻金」，如果政治獻金可以被認定為貪污的前金後謝，那麼以後選舉的時候，大家就拼命去檢舉民進黨所有候選人的政治獻金就好了，這個理由在二審一定會被推翻。

翟本喬表示，今天的判決雖然令人失望，但並不意外。大家可以想像一個法官在龐大的政治壓力之下，要如何做出不違背上意，但又能在某種程度上不違背良心的判決？

翟本喬指出，一般來說，在判決的時候，法官只要宣讀判決，有罪無罪刑期多久，並不需要說明理由，但是今天法官特別說明了兩點理由。

翟本喬指出，第一「1500這件事法官不承認」。1500這個試算表，除了檢方說它是帳冊之外，沒有任何其他證據證明他是真的。一個證據都沒有，只有檢方自說自話。

翟本喬指出，第二「判貪污罪成立，完全是因為210萬的政治獻金」。一個事隔兩年，不成比例，匯到完全可以追查的政黨政治獻金帳戶的合法捐贈。朱亞虎說了22次不是賄賂的210萬。

翟本喬直言，如果政治獻金可以被認定為貪污的前金後謝，那麼以後選舉的時候，大家就拼命去檢舉民進黨所有候選人的政治獻金就好了。這個理由在二審一定會被推翻。

接著，翟本喬認為，自己的感覺是法官很聰明，第一，法官知道外界的焦點會在1500，但他也知道檢方實在太不像話。為了避免在判決書完整揭露之前，外界再拿這件事來做文章，在大家都知道檢方證據太荒腔走板的狀況下，外界也會把他批評成恐龍法官，所以他今天特別講明這件事情不存在，讓大家不會以這個理由罵他。

翟本喬表示，第二，法官很可能受到各種壓力讓他非得重判不可，但他又實在找不到任何合理可以重判的理由，所以用了210這個很荒謬的理由，可以輕易的在二審被推翻。

翟本喬提到，大家記不記得在柏林圍牆被推倒之後，守圍牆的士兵接受審判，法官說你是接到命令要開槍沒錯，但是可以選擇抬高槍口一公分，故意打不中。「210萬這個理由，就是今天法官的一公分」。

▼民眾黨國家治理學院主任翟本喬。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民眾黨國家治理學院主任翟本喬。（圖／記者李毓康攝）

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