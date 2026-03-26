公平會審查Grab收購案　股權結構成關鍵觀察指標

記者錢雅慧／綜合報導

隨著 Grab 收購 foodpanda 台灣外送事業的消息傳出，公平交易委員會再次站上熟悉的十字路口。2024 年，Uber 曾提出收購 foodpanda 的計畫，惟因兩大業者合併被認定可能會對市場競爭造成影響，最終遭到否決。時間快轉至今天，公平交易委員會的審查重點在於，此筆交易是否仍能讓外送市場維持「雙強競爭」，進而持續保障消費者與外送夥伴的權益。

Grab 的全球股東結構

市場分析人士的主流論點圍繞在 Uber 持有 Grab 的少數股權，並推測可能有利益衝突的疑慮。然而，若進一步參考Grab公司治理的相關文件，情況其實並非如此。

根據申報文件及資訊顯示，雖然 Uber 以持股數量而言為最大股東，但其持有的 Grab 普通股比例大約13%，且投票權低於 4%。其他主要股東還包括：來自日本的 SoftBank，持股約 9.8%；以及日本的 Toyota Motor Corp，持股約 5.4%。在 Grab 採用的「雙重股權結構（Dual-class Stock Structure）」下，Grab 集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）掌握絕大多數的投票權。

簡而言之，Grab 是一家由創辦人主導的公司。Uber 的持股屬於財務性投資，並不涉及共同經營或實際營運上的影響。

市場關注能否維持雙強競爭 回顧本次交易與 2024 年的差異

儘管 foodpanda 母公司 Delivery Hero 在 Uber 收購案破局後，並未在沒有買家的情況下退出台灣市場，但為了強化資產負債表，公司一直積極尋求出售其台灣業務的可能性。Delivery Hero 執行長暨共同創辦人 Niklas Östberg也表示：「此次出售是我們持續策略審視重要的第一步。」

若當時 foodpanda 台灣事業由 Uber 收購，或是 Delivery Hero 最終關閉 foodpanda 在台灣的營運，台灣外送市場將可能走向單一業者壟斷的局面，而Grab 此次的收購計劃將可維持雙強良性競爭的現況。

公平交易委員會的首要目標是保障台灣消費者的權益，因此必須確保外送市場維持多元競爭格局。主管機關需檢視 Grab 在大型外送業務的營運經驗，評估其是否具備順利承接 foodpanda 的能力，同時能否透過提供優化的產品功能，為消費爭取更優質的服務。

此外，過去也曾有報導指出，Delivery Hero 曾評估出售其東南亞的 foodpanda 業務，以及韓國的 Baemin 品牌。