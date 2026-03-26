AI行銷新浪潮來襲　台中論壇助中小企業轉型突圍

▲台中AI數位行銷論壇登場，吸引產業界踴躍參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

面對人工智慧快速發展帶來的產業變革壓力，台中市工商發展投資策進會今（26）日攜手臺中市國際工商經營研究社，於大墩文化中心舉辦「AI數位行銷新浪潮論壇」，邀集產官學界共同探討中小企業在AI浪潮下的挑戰與契機，現場交流熱絡，聚焦如何將技術轉化為實際競爭力。

論壇以「實戰實用」為核心主軸，透過專題演講與實務對談雙軌進行。IMC社長王大榮指出，AI不僅是技術工具，更是驅動產業升級的關鍵引擎，此次課程特別強調可落地應用，讓企業能從案例中直接學習操作方法。現場邀請林合政分享AI行銷趨勢，並由多位來自不同產業的企業代表說明導入AI後，在營運流程優化、決策效率提升及行銷成果上的具體改變。

王大榮表示，IMC今年邁入創社61週年，長年以「學習、成長、交流」為宗旨，在全台自宜蘭至屏東設有15個分社，強調在地深耕與跨產業連結。除產業議題外，社群亦發展多元交流形式，從企業參訪到讀書會、戶外活動，提供企業主在高壓經營環境下的支持網絡。

陳學聖致詞時指出，AI技術快速演進，對中小企業而言既是機會也是壓力，猶如站在轉型十字路口。一方面須投入成本導入新技術，另一方面若停滯不前，則可能在市場競爭中被淘汰。他提醒，企業在提升產能同時，更需搭配完善的市場與銷售策略，否則可能衍生庫存壓力，影響整體營運。

他也強調，台中作為台灣製造業重鎮，中小企業展現高度彈性與韌性，特別是企業主親自投入學習的文化，成為快速應變的重要優勢。相較部分地區由員工代訓，中部企業主多半親自參與課程、即時決策，這樣的行動力將成為迎戰AI浪潮的重要基礎。

「企業主時間有限，課程內容必須能立即解決問題。」陳學聖表示，工策會近年推動各類產業輔導與培訓課程，皆以「聽得懂、學得會、用得上」為原則，縮短理論與實務落差，協助企業在最短時間內看見轉型成效。

工策會指出，未來將持續整合政府與民間資源，攜手企業社群打造完善的學習與轉型平台，透過論壇與交流活動為產業注入AI新動能，協助企業在快速變動的市場環境中穩健前行。

▲AI浪潮下企業轉型刻不容緩，工策會總幹事陳學聖也對中部產業深具信心。（圖／記者游瓊華翻攝）