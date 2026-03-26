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快訊／應曉薇判15年半再加保3千萬！女兒庭外淚崩狂打電話籌錢

▲京華城案今日一審宣判，應曉薇稍早抵達北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲京華城案今（26）日一審宣判，應曉薇加保3000萬其女兒庭外淚崩狂打電話籌錢。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市議員應曉薇涉京華城案，一審認定收受威京集團主席沈慶京5250萬元賄款，並以議員職權施壓市府推動容積獎勵，構成違背職務收賄；另透過協會提領現金償還貸款與信用卡費，製造金流斷點，成立洗錢罪，判刑15年6月。合議庭認刑度重大，裁定再加保3000萬元，限明日下午5時前補足，否則恐再度遭羈押，應的女兒庭外哭著焦急籌錢。

今日下午宣判前，應曉薇與女兒步入法庭時神情仍顯鎮定，母女在入口處深情擁抱；然而數小時後判決與加保裁定出爐，氣氛瞬間急轉直下。應曉薇女兒步出法庭時眼眶泛紅，忍不住落淚，身旁親友上前擁抱安慰，她則一邊拭淚，一邊拿著手機不斷撥打電話，急忙聯繫親友協助籌措加保金。

▲京華城案今日一審宣判，應曉薇稍早抵達北院。（圖／記者徐文彬攝）

▲應曉薇在女兒陪伴下進入北院。（圖／記者徐文彬攝）

現場可見她神情焦急、語氣哽咽，多次低聲與電話另一端溝通，期間短暫停下來深呼吸後又再度撥號，顯得十分慌亂。面對媒體詢問，她未多作回應，在親友陪同下持續通話籌錢，情緒明顯低落。

一審北院認定，應曉薇自2017年至2022年間，為協助京華城容積案，多次以議員身分向北市府施壓並推動審議，同時透過其掌控的協會陸續收受沈慶京交付款項，包括2017年至2019年間以捐款名義匯入資金、2021年兌現共4500萬元支票，以及2022年再以匯款與政治獻金方式收受款項，累計達5250萬元，與其職務行為時間點密切對應。

此外，應曉薇另透過協會帳戶提領現金後轉入個人帳戶，用於償還貸款及信用卡費，刻意製造金流斷點，構成洗錢罪。合議庭依收賄罪判處14年、洗錢罪判處3年，數罪併罰後，定應執行有期徒刑15年6月，並褫奪公權6年，同時宣告沒收犯罪所得5250萬元。

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