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桃園2026藝企合作計畫再擴大　開展30場巡演深入偏鄉

▲2026一起同樂-桃園藝企合作藝術平權計畫活動

▲2026一起同樂-桃園藝企合作藝術平權計畫啟動。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政26日出席於文化局舉辦的「2026一起同樂-桃園藝企合作藝術平權計畫」記者會表示，該計畫由市府與民間企業攜手合作，推動藝術深入校園與社區。今年除了台益豐公司、金寶電子連續第2年支持外，致茂文教基金會也加入行列，3家企業共同投入藝術教育資源，擴大推動藝術平權，表達感謝。

張善政並頒發感謝狀給投入此次藝術教育的3家企業指出，該計畫自去（114）年啟動，共完成25場巡迴演出，吸引3,911人次參與；今（115）年更擴大辦理至30場，透過企業與文化單位的合作，能讓藝術教育資源更均衡地進入校園與社區，特別深入新屋、觀音及復興等地，在更多孩子心中種下音樂與藝術的種子。

▲2026一起同樂-桃園藝企合作藝術平權計畫活動

▲張善政頒發感謝狀給投入藝術教育的企業。（圖／文化局提供）

益州集團創辦人秦嘉鴻指出，企業應善盡社會責任、支持文化教育，未來在穩定本業發展之餘持續回饋社會，推動藝文扎根，厚植城市文化底蘊。致茂文教基金會董事長應正表示，今年首度參與「2026桃園藝企合作藝術平權計畫」，贊助5場巡演，涵蓋新屋、觀音、大溪及龜山區，其中一場則在機捷A7附近的其企業總部，期盼讓藝術走入每個家庭，並持續推動文化扎根。

頭洲國小校長沈樹林有感而發地表示，頭洲國小兒童樂隊在9年前創立之初，只能克難地使用舊樂器練習，也是桃園沿海地區中小學，唯一的樂團，經各方企業支持逐步成長並獲全國佳績，今天到文化局的演出，是樂團成立以來第一次，未來也將持續投入藝文推廣，讓藝術教育深耕偏鄉。

▲2026一起同樂-桃園藝企合作藝術平權計畫活動

▲頭洲國小校長沈樹林(後排右一)表示，頭洲國小兒童樂隊是桃園沿海地區中小學，唯一的樂團。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局指出，本計畫由桃園市文化基金會擔任企業與藝術團隊之間的重要橋樑，串聯企業資源與表演藝術能量，透過專業演藝團隊巡迴演出，讓學生與市民在生活場域中近距離接觸表演藝術，培養藝術賞析能力，並促進多元文化發展，縮短城鄉文化資源差距。

包括：市府文化局長邱正生、益州集團創辦人秦嘉鴻、台益豐公司董事長秦錫鋒、金寶電子永續發展室處長吳志隆、致茂文教基金會董事長應正、致茂電子ESG永續經營辦公室副執行長莊陽君、桃園市國樂團團長林子鈺、金喇叭銅管樂團團長余尚駿、風雅頌古箏樂團團長徐惠綺、頭洲國小校長沈樹林、壽山國小校長黃素敷、東門國小校長黃玉鳳、瑞塘國小校長葉春櫻等人士出席活動。

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桃園藝文藝術平權藝企合作企業贊助校園巡演

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