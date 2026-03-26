梁文傑：所有人都該讀徐春鶯起訴書　看清中共「扶持陸配立委」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯日前被依《反滲透法》起訴，起訴書中揭露了她受中共統戰官員指揮的細節。陸委會副主委、發言人梁文傑26日表示，所有人都應該讀一讀徐春鶯的起訴書，讀完就能清楚中共對陸配團體的介入與利用，其中一個目標就是打入國民黨、民眾黨，扶持陸配不分區立委。

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，長期以來，陸委會和相關單位一直在注意中共對陸配團體的滲透跟利用，這份起訴書讓他們了解到很多細節，特別是徐春鶯，從 2023 年她開始說民眾黨要提她當不分區立委開始，陸委會就一直在關心，但也不知道背後有這麼多的細節，「這是起訴書讀了我們才知道的。」

梁文傑指出，讀完起訴書就知道，中共對陸配團體的介入與利用，其實有一條高度組織化的指揮鏈，其中一個重要的目標就是設法打入國民黨跟民眾黨，扶植屬於陸配的不分區立委。

▼柯文哲參選總統時，徐春鶯曾站台致詞。（圖／記者林敬旻攝）



梁文傑說，徐春鶯其上線，也就是中共民政部兩岸家扶中心的主任楊文濤，還有中共上海民革統促會的副主任孫憲，從起訴書列出的對話可以看見，幾乎每天都在討論台灣的政情。

梁文傑提到，徐春鶯這條線已經發展很久，先是2018年、2019年時，試圖扶植陸配牛春茹、史雪燕當國民黨的不分區立委，但國民黨將兩人排在比較後面，基本上就不可能上。

梁文傑續指，徐春鶯後來又藉由支持黃珊珊的市長選舉打入民眾黨，進入不分區立委的名單內，但最後因社會爭議自行退出，才改由「李貞秀女士」來出任，也就是所謂孫憲講的「接班」。

梁文傑說，徐春鶯還在對話中說可以動員麥玉珍及其他國民黨的委員，推動陸配的「六改四」，也就是兩岸條例的修正，「這整個過程陸委會一直在跟立法院的委員們解釋，但也想不到後面是對岸的指揮與命令。」