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高雄引進XR虛擬滅火器！社福機構首度體驗　社會局長：培訓已啟動

▲永揚公司張來川董事長公益捐贈XR虛擬滅火設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲永揚公司張來川董事長公益捐贈XR虛擬滅火設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府為了提升社會福利機構的防災韌性，率先導入XR虛擬滅火科技訓練，讓原本偏靜態的防災教育，變成更有臨場感的實作演練。社會局表示感謝永揚消防設備公司公益捐贈「XR虛擬滅火器」設備，希望透過科技訓練，讓第一線照顧人員在面對突發火警時，能更快反應、正確操作，進一步提升機構防火安全。

社會局指出，這套XR虛擬實境滅火器，是國內少見把這類技術帶進社福第一線的創新應用。因為照顧機構內不少住民都屬於避難逃生相對困難的族群，一旦發生火警，最重要的就是火災初期的應變速度。透過這套設備，工作人員不用真的進入危險環境，就能反覆模擬濃煙、火焰等火場情境，也能實際熟悉滅火器操作流程，讓訓練不再只是紙上談兵。

▲永揚公司張來川董事長公益捐贈XR虛擬滅火設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾實際沉浸式防災演練 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市社會局長蔡宛芬表示，這套設備結合先進虛擬實境技術，能幫助第一線人員學習正確滅火技巧，也特別感謝永揚公司董事長張來川的協助一起來推動防災教育，社會局說明，從今年1月開始，已先啟動種子人員培訓，並陸續在無障礙之家及仁愛之家進行實地演練。

設備發明人林金宏也到場指導，透過系統模擬濃煙與火焰情境，讓參與人員可以一再練習，熟悉滅火器操作程序。加上系統還設有計分與任務挑戰，讓整體訓練不只更有互動感，也更能提高學習意願。社會局說未來這套XR虛擬滅火設備將推廣到全市150多家社福機構，進一步強化第一線同仁的防災意識與應變能力。

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