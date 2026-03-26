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花蓮打造精品咖啡人才鏈！規劃3階段培訓　初、中階開始報名

▲透過系統化培訓與產業鏈整合，逐步打造完整的人才培育體系。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

透過系統化培訓與產業鏈整合，逐步打造完整的人才培育體系。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在中央山脈與太平洋交織的風土之下，花蓮孕育出獨具風味的咖啡產業。為讓這份來自土地的香氣持續被世界看見，花蓮縣政府推動「115年花蓮縣精品咖啡產業輔導計畫」，透過系統化培訓與產業鏈整合，逐步打造完整的人才培育體系，自5月起分階段展開課程，陪伴農友從生產端走向國際市場，讓花蓮咖啡走得更穩、更遠。

花蓮縣長徐榛蔚表示，近年花蓮咖啡在各項評鑑中表現亮眼，顯示在地農友的努力與潛力已逐漸被看見。未來縣府將持續以品質為核心，結合風味特色與品牌經營，協助產業從原料供應邁向價值創造，讓花蓮咖啡成為代表台灣、走向國際的重要農產業之一。

本次課程以「人才鏈」為核心概念，規劃初階、中階及高階三大培訓階段，總時數達126小時，從栽培管理、後製處理，到風味杯測、烘焙沖煮工藝、國際趨勢與永續經營全面涵蓋。初階課程著重建立基礎理論與實務操作；中階導入評量機制，強化技術應用與品質控管；高階則聚焦品種選育、發酵控制與感官分析等關鍵能力，讓學員能從「會種」進一步走向「懂風味、會市場」，逐步建立完整的專業能力結構。

▲透過系統化培訓與產業鏈整合，逐步打造完整的人才培育體系。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

精品咖啡的競爭，關鍵不僅在產量，更在於對風味的理解與品質的掌握。

在國際接軌方面，縣府同步導入證照銜接機制，學員完成各階段訓練並通過考核後，可進一步銜接CQI（Coffee Quality Institute）及SCA（Specialty Coffee Association）等國際專業證照課程，讓花蓮咖啡不僅在風味上被看見，更在專業體系中取得國際認可，提升整體產業競爭力。

農業處長陳淑雯指出，精品咖啡的競爭，關鍵不僅在產量，更在於對風味的理解與品質的掌握。此次計畫整合農業、學術與產業界資源，透過有系統的人才培育與實務導向課程，逐步建構從栽培到品牌的完整支持體系，讓花蓮咖啡產業能穩定提升、持續累積實力。

培訓課程將於花蓮縣壽豐農業生態館辦理，優先提供在地咖啡農友參與，也歡迎相關從業人員及有志投入者一同加入。初階及中階課程即日起開放報名至4月8日（星期三）下午5時截止，錄取名單預計於4月27日公告於花蓮縣政府農業處Facebook粉絲專頁。

高階課程則須通過中階課程考核合格後，另於7月17日起開放報名至8月14日下午5點止，錄取名單預計於9月14日於上開平台公告。

縣長徐榛蔚說，未來縣府仍將持續以人才培育為基礎，串聯產業上下游，讓每一杯來自花蓮的咖啡，不只是風味的展現，更是土地故事與職人精神的延伸。
 

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