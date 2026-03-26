兒童節連假放電！台中大里打造最帥親子戰場

▲「國軍英雄小聯萌」將於4月3日空降大里藝術廣場，打造最難忘的兒童節回憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

兒童節連假將至，不少家長已開始規劃親子出遊行程。台中市大里藝術廣場今年推出結合軍事體驗與親子互動的「國軍英雄小聯萌」活動，將於4月3日登場，邀請大小朋友化身小小英雄，在城市中展開一場寓教於樂的冒險體驗。

活動由大里藝術廣場攜手異想新樂園、國軍中部地區人才招募中心及陸軍特戰訓練中心共同規劃，以「親子同樂」為主軸，結合陸、海、空與特戰元素，打造沉浸式互動空間。現場從視覺布置到體驗設計，皆融入軍事情境，讓孩童在遊戲中感受不同職能角色的魅力。

其中最受矚目的「T-10B降落傘穿戴體驗」，讓參與者模擬空降著陸過程，吸引不少家長提前關注；「小英雄換裝區」則提供陸軍、海軍、空軍造型服裝，孩子們換上制服拍照留念，成為連假期間熱門打卡亮點。現場亦規劃軍備展示與互動闖關，包括投擲挑戰等遊戲，讓孩子在遊戲中培養肢體協調與團隊合作能力。

除了軍事體驗，連假期間活動內容也延伸至舞台表演與市集，打造多元休閒場域。主辦單位安排連續四天不同主題節目，首日由親子帶動跳與魔術秀揭開序幕；4月4日推出泡泡秀與DIY體驗，營造夢幻氛圍；4月5日白天有氣球特技與互動演出，晚間則由「王子與公主的華爾滋奇幻舞會3」壓軸登場；最後一天則以小丑互動秀與親子故事劇場溫馨收尾，讓活動在笑聲中劃下句點。

主辦單位表示，希望透過「有帥氣、有笑聲、有成長」的活動設計，讓孩子在參與過程中學習責任感與榮譽感，也培養面對挑戰的勇氣，同時讓家長不必遠行，即可在市區享受輕鬆且充滿回憶的親子時光。