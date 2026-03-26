法院認定「柯文哲收賄210萬」　小草女神開嗆2句！網曝背後目的

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

京華城案今（26）日一審宣判，柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，被判應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。對此，小草女神「DearNaNa」質疑，「有人賄款轉入政治獻金帳戶的嗎？」對此，底下網友一面倒喊扯，「誰貪污還會留證據給查，要關就明說」、「就是不想讓柯選總統阿」。

小草女神質疑判決結果



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小草女神「DearNaNa」在臉書發文，留下短短兩句話，「你有看過賄款轉入政治獻金帳戶的嗎？然後210萬還要跟監察院申報」。

貼文一出，大批網友替柯文哲抱不平，「除了重判太扯，褫奪公權那個意圖更明顯」、「我是相信翟神（翟本喬）說的，法官要給上面交代，就跟高虹安41W判7年一樣，別太悲觀」、「不讓人選的動作」、「司法被這些人玩爛」、「所有政客同標準看看」、「難怪不敢直播」、「這告訴我們，發票放進小箱子，也算收賄」、「現在講這些法律東西都無用，只要先給你判10年讓你無法從政目的達到，之後怎麼改判都無所謂」、「當了幾十年台大醫師，會去圖利那200萬？」

法院認定柯文哲收賄210萬元，審判長表示，前金後謝很常見，前金低得不成比例，也很常見，金額高低不是認定有無行收賄的標準。至於小沈1500，合議庭認為沒有補強證據，除非被告自認，否則不能認定這部分有罪。

黃國昌錯愕直呼完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給民眾黨的210萬當成賄款，「但問題是，柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？李文宗被控210萬共同收受210萬賄賂的部分無罪，簡直是太扯了！」