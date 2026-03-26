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台南看守所開設剪髮職訓班　助收容人培養一技之長重啟人生

▲台南看守所開辦快速剪髮職訓班，培養收容人實用技能。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南看守所開辦快速剪髮職訓班，培養收容人實用技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助收容人培養實用技能並提升在所生活品質，法務部矯正署台南看守所近日開辦「快速剪髮職業訓練班」，採小班制教學，透過專業師資帶領，從基礎理論到實務操作，逐步培養收容人可實際運用的剪髮技能，為未來重返社會鋪路。

▲台南看守所開辦快速剪髮職訓班，培養收容人實用技能。（記者林東良翻攝，下同）

本次課程結合民間資源，由BANGS HAIR設計師黃秋萍及執悟形象管理工作室設計師黃裕允擔任講師，並獲守富食品有限公司與麒宏天車企業有限公司公益支持。課程內容涵蓋毛髮特性與頭型判斷、剪刀與電動推剪操作、區塊分析、層次剪法，以及瀏海修剪、短髮造型與漸層推剪等實務技術，讓收容人在短時間內掌握快速剪髮的核心能力。

▲台南看守所開辦快速剪髮職訓班，培養收容人實用技能。（記者林東良翻攝，下同）

看守所表示，課程不僅培養一技之長，也回應收容人日常生活需求。透過培訓具備基本剪髮能力的收容人，協助同儕整理儀容，維持整潔有序的生活環境，同時培養責任感與服務精神，有助於穩定情緒與作息，提升自我管理能力。

▲台南看守所開辦快速剪髮職訓班，培養收容人實用技能。（記者林東良翻攝，下同）

此外，課程特別融入教學理念設計，以「木蘭花」為象徵，寓意感恩與自我寬恕，並以「修剪之後，是光」為標語。透過剪髮技術的學習，不僅整理外在形象，更象徵內在心境的調整與成長，期盼收容人如同木蘭般展現堅韌特質，重新建立自信，找回自身價值。

▲台南看守所開辦快速剪髮職訓班，培養收容人實用技能。（記者林東良翻攝，下同）

台南看守所所長指出，矯正機關除維護秩序與安全外，更肩負教化與協助收容人復歸社會的重要任務。此次開辦快速剪髮職訓班，是結合民間資源推動技能培訓的具體展現，未來也將持續規劃多元職業訓練課程，協助收容人在服刑期間培養實用技能與正向態度，為重返社會奠定基礎，開啟嶄新人生。

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