事務所早認定「柯文哲不會無罪」　巴毛律師：刑期比我想的還要輕

▲柯文哲一審遭判17年、維持7千萬交保。（圖／記者徐文彬攝）



網搜小組／劉維榛報導

前民眾黨主席柯文哲京華城等案，一審判處合併執行17年刑期、褫奪公權6年，消息震撼各界！網紅「巴毛律師」陳宇安也分享判決前事務所內的氣氛，坦言「幾乎沒有人認為會無罪」，但實際刑期仍讓她直呼「比想像中輕」，貼文曝光後引發討論，「以為最少25年的說」。

陳宇安在臉書「巴毛律師混酥團」表示，隨著判決出爐，回想中午在事務所內部的氣氛，大家其實早已有共識，幾乎沒有人認為柯文哲會被判無罪，「但刑期好像比我想的還要輕一點！」陳宇安接著解釋，畢竟先前檢察官具體求刑高達28年6個月，再加上法官「又是出名的心狠手辣」。

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貼文曝光後，不少網友在底下追問。有人留言「以為最少25年的說」、「阿北在土城住了一年，會折抵刑期嗎？」陳宇安分別回應「我也是」、「會喔」。也有人提出質疑：「為什麼檢察官用不正詢問的方式做調查，還能成功審判？明明沒有找到金流證據，判刑的依據究竟是什麼，令人好奇。」對此，陳宇安則以「笑而不語」作答。

今台北地院一審判決出爐，判柯合併應執行17年、褫奪公權6年；應曉薇15年6月、褫奪公權6年；沈慶京10年、併科罰金2000萬、褫奪公權5年；彭振聲圖利罪2年、褫奪公權3年，獲緩刑3年；另吳順民、張志澄則獲無罪，成為目前京華城案唯二一審獲無罪判決的被告。

宣判過後，北院緊接著召開強制處分庭，柯文哲強調自己一定不會逃亡，沒必要繼續配戴電子腳鐐，也不用限制住居，但因7千萬元的交保金是向媽媽、妹妹借的，希望能夠降保，柯的律師則稱一審判刑遠比檢方求刑的28年6月低很多，柯文哲無逃亡之虞，希望能夠不加保，或是准予降保，稍早法院裁定柯文哲維持7千萬金額交保。