中東戰火掀原料波動　陳亭妃質詢怒轟公平會「雞同鴨講」

▲公平會代理主委陳志民回應將調查是否涉及「聯合合意」，卻遭陳亭妃當場批評不貼近市場實況，直言是「雞同鴨講」。（記者林云翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會26日進行公平交易委員會業務報告，民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃針對中東戰火衝擊塑膠原料供應問題提出質詢，指出已有業者疑似透過「延遲出貨」方式，等待價格上漲後再釋出貨品牟利，對此，公平會代理主委陳志民回應將調查是否涉及「聯合合意」，卻遭陳亭妃當場批評不貼近市場實況，直言是「雞同鴨講」。



陳亭妃表示，中東地區衝突已影響塑膠生產原料供應，市場上已出現業者以各種理由延後出貨的情形，企圖在價格上漲後再出售，以賺取價差、提高利潤。她質疑，這種操作雖未必是明確串通，但對市場與消費者已造成實質影響。

對此，公平會代理主委陳志民回應指出，將配合經濟部進行市場行為調查，若業者存在「聯合合意」的集體延遲出貨情形，且掌握相關「間接事證」，就會介入處理。

不過，陳亭妃直言，在當前國際情勢下，業者根本不需要明確串聯就可能同步採取延遲出貨或調漲價格的策略，「公平會還在講聯合合意，根本抓不到問題核心」，並批評相關調查門檻過高，容易讓業者規避責任，最終導致調查不了了之。她強調，公平會除了配合經濟部調查外，更應主動從消費者角度出發，針對市場異常行為積極介入，展現監管決心，不能讓消費者在價格波動中成為唯一承擔風險與成本的一方。