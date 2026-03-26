京華城案宣判　高嘉瑜憶柯文哲9年前一句承諾：事後卻對容積大開綠燈

▲京華城案一審宣判。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑。威京集團主席沈慶京則被依圖利罪判處10年。前綠委高嘉瑜表示，她是第一個質詢京華城案的議員，也始終堅持392%，自己多次被京華城威脅提告，如今沈慶京被重判，算是遲來的正義。高也透露，柯文哲曾在市長室會議親口對她承諾：「要560%容積就要用買的！」之後卻開綠燈放行，戴上權力魔戒，真是最大諷刺。

柯文哲涉京華城案一審判決，台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

對於京華城案，高嘉瑜表示，她是第一個質詢的議員，也是始終堅持392%，從郝龍斌到柯文哲，自己一再在質詢台上警告：絕對不能讓財團從中獲取暴利，自己始終堅持：對的事就該堅持，人民才是市府的後盾。

高嘉瑜透露，2015年時，柯文哲在市長室會議親口對她承諾：「要560%容積就要用買的！」、到了2017年，柯文哲說：「法律問題法律解決」。然而，2020年後，柯市府突然大開綠燈，讓京華城以不符要件的都更獎勵，取得840%容積。

高嘉瑜表示，為什麼要盯緊京華城？這不是單純的商業開發，而是涉及重大的公共利益，容積率三級跳：從最初的392% 一路闖關到560%，最後竟暴增到史上最高的840%，這多出來的近2萬坪空間，換算獲利超過百億元。財團特權：為什麼普通市民違反土地使用分區就被罰，財團卻能「想變就變」？從工業區變商業區？

高嘉瑜指出，她質詢禁得起檢驗，連檢察官都認證，面對京華城財團多次威脅提告、在媒體放話抹黑、寄律師信，嘉瑜從未退縮。如今沈慶京被重判10年，總算是遲來的正義，至於柯文哲，戴上權力的魔戒，變成幫「拿刀叉吃人肉的財團」端盤子的最大幫兇，真是最大的諷刺。