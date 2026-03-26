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中東戰火讓習近平占上風？美學者：趁川普分身乏術「壯大實力」

▲▼ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲川習會延後6周，預計5月中旬登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

「川習會」預計5月中旬登場，多位專家分析，中東戰爭讓習近平占了上風，北京正採取旁觀策略，趁著美國分身乏術之際加強自身實力。

ABC報導，即便川普為了這場衝突將會晤延後6周，公開呼籲北京協助重啟荷莫茲海峽，習近平對於這場戰爭至今保持沉默，反而持續採取觀望態度。專家們分析，北京的盤算非常直截了當，一方面中國部分船隻仍能通行海峽，二方面中國已建立戰略石油儲備與大量投資的綠能做為緩衝，幾乎沒有出手干預的動機。

軍事利多　北京持續旁觀

前美國國家安全會議（NSC）中國事務總監、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）學者喬恩‧津（Jon Czin）表示，伊朗戰爭正為北京帶來重大長期利益。大量美軍資產正從印太調往中東，川普的注意力也放在別的地方。在全球外交局勢混亂之際，中國能以亮點之姿，出席這場高風險峰會。

他引用《魔戒》內容比喻，美軍調離印太地區，對北京而言最重大的意義就是暫時躲過了美國全知全能的「索倫之眼」（Eye of Sauron），「北京最想要的就是時間與空間以壯大自己，美國忙於中東事務的事實」，剛好給了北京絕佳機會。

喬恩‧津也指出，北京也正仔細觀察美軍在實戰中的運作模式，密切研究這場衝突，並將經驗直接轉化為「台海兵推」的參考資料。在觀察美國涉入烏克蘭事務4年之後，「這給了他們更多考慮因素，也讓他們在思考台灣問題時，選項組合變得更豐富了。」

▼稀土成為北京最大經濟籌碼。（示意圖／CFP）

▲▼某稀土礦開發現場。（圖／CFP）

掌握經濟籌碼　北京蛻變了

不過，早在伊朗戰爭之前，中國官員就認為他們握有的籌碼，比美國認為的更多。他們正在關注美國勞動市場疲軟與人民經濟負擔等經濟弱點，並且認為這些因素將「削弱川普升級局勢的意願」。

北京手上還握有「稀土卡」。智庫「蘭德公司」（RAND）中國研究專家布蘭切特（Jude Blanchette）表示，上次川習會前，北京進一步收緊稀土出口管制，卻未面臨華府報復，「川普政府意識到，現在的中國已與第1任期時大不相同」，能以過去無法做到、或者不曾採取的手段加以反擊。

此外，美國最高法院推翻對等關稅，更讓川普在峰會前失去最強大的施壓工具。

北京目標明確　繼續壯大自身

專家們認為，在川習會期間，習近平可能尋求延長貿易休兵協議、要求撤銷AI半導體等高科技出口限制、減少中資在美投資審查。

喬恩‧津直言，對北京而言，最重要的事情其實也非常簡單，那就是在不做出任何實質性讓步的情況下，圓滿結束這場會晤，繼續爭取更多時間，壯大自身實力與地位，「若僅透過一場非常高調的儀式性訪問，他們就能夠脫身，那對北京而言就是一次勝利。」

 
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