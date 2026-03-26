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逾8萬人洗腎！醫提醒：壞掉常沒感覺　曝護腎「8字訣」

▲門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

腎臟每天默默過濾約180公升血液，卻常在「無聲無息」中慢慢受損。台灣洗腎人口長年居高，目前全台已有8萬多名洗腎患者，密度之高令人咋舌。醫師提醒，腎臟被稱為「沉默的器官」，許多人在腎功能明顯下降前幾乎沒有症狀，往往等到出現水腫、疲倦或檢查異常時，病情已經相當嚴重。
 
為提升民眾對腎臟健康的重視，門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動，透過趣味闖關與衛教互動，讓民眾在輕鬆氛圍中學習護腎知識。現場不少長者邊闖關邊笑說：「平常來醫院都是看病，今天邊玩邊學才知道，很多人腎臟壞掉其實沒感覺，真的不要等到洗腎才後悔。」

▲門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼透過趣味闖關與衛教互動，讓民眾在輕鬆氛圍中學習護腎知識。
 
門諾醫院副院長王志弘表示，腎臟是人體重要的代謝器官，負責過濾血液中的廢物與多餘水分，但因早期症狀不明顯，常常被忽略。許多患者直到身體出現水腫、疲倦或健康檢查異常時，才發現腎功能已經明顯下降。因此透過世界腎臟日舉辦宣導活動，希望提醒民眾平時就要關心腎臟健康。
 
腎臟內科醫師李坤峰指出，今年世界腎臟日活動以「綠色生活愛地球」為主題，概念其實與腎臟健康息息相關。他建議從飲食開始做起，多選擇原型食物、減少加工食品，不但有助身體健康，也能降低環境負擔。他也提醒，吸菸對腎臟傷害相當大，若能戒菸或減少吸菸，不僅保護自己，也是在為環境盡一份心力。

▲門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

談到腎臟病現況，李坤峰表示，台灣洗腎人口長年居高，不過近年在政府政策與醫療團隊努力下，洗腎發生率已逐漸趨於穩定，甚至有下降趨勢。此外，醫療也持續有新進展，例如近年備受關注的排糖藥，原本是治療糖尿病的藥物，但研究顯示具有保護腎臟的效果，目前也逐漸納入健保給付，為慢性腎臟病患者帶來新的治療選擇。

▲門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）
 

「腎臟是沉默的器官。」李坤峰提醒，慢性腎臟病在早期往往沒有明顯症狀，很多患者都是透過健康檢查才發現異常，因此定期篩檢非常重要。他建議，高血壓、糖尿病或高血脂患者至少每年檢查一次腎功能，包括腎絲球過濾率與尿蛋白；即使沒有慢性病，也可透過成人健康檢查定期了解身體狀況。
 
醫師也分享一個簡單好記的護腎口訣：「高、高、老、家、止、痛」。意思是高血糖、高血壓、65歲以上長者、有腎病家族史、長期服用止痛藥以及痛風患者，都屬於腎臟病的高風險族群，需要特別留意腎臟健康。

▲門諾醫院在「世界腎臟日」舉辦護腎宣導活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

闖關護腎活動送多肉植物。
 
72歲陳先生參與活動後表示：「以前只知道腎壞掉就要洗腎，但不知道很多問題是慢慢累積的。聽醫師講才知道要定期檢查，不然真的洗腎，一個禮拜跑好幾次醫院，很辛苦。」65歲林女士也說：「邊玩邊學健康知識很好，現在知道飲食要清淡，也要定期檢查，不然真的洗腎自己累、家人也累。」
 
門諾醫院表示，希望透過世界腎臟日宣導活動，讓更多民眾理解腎臟健康的重要性。腎臟雖然沉默，但只要及早檢查、養成健康生活習慣，就能降低腎臟病風險，守護長久的健康。
 

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