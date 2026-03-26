法院認定「收賄210萬」　柯律師斥法官早有心證：柯文哲沒領一毛錢

▲柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑。民眾黨也召開記者會。對於被判收賄關鍵的210萬，柯文哲律師鄭深元表示，錢是進到民眾黨帳戶，柯文哲沒有領一毛錢，都作為正常黨務使用，審判長認為這210萬是前金，雖然很低但可能有後謝。但檢察官所說的1500萬被認為證據不足，那後謝在哪裡？懷疑法官早在本案起訴時就已經有強烈心證。

▼柯文哲律師鄭深元 。（圖／記者黃克翔攝）



鄭深元指出，台北地院有無做到公平公正公開，大家心裡有一把尺，審判過程很意外，是以違背職務收賄210萬判決有罪，這210萬判決有罪，是因為法院認為，沈慶京109年2月20日上午10點進到市長室，談了什麼法院不知道，但朱亞虎看到沈慶京面露微笑，認為已經達成本案收賄默示合意，但談了什麼、笑什麼都不知道。

鄭深元表示，朱亞虎109年3月24日到26日匯款210萬到台灣民眾黨帳戶，朱亞虎本來要用威京集團帳戶匯款，但威京集團連連虧損，不符合政治現金捐獻條件、改用人頭匯款，目的是支持台灣民眾黨，錢是進到民眾黨帳戶，從頭到尾沒有領出來，都作為正常黨務使用，柯文哲沒有領一毛錢。

鄭深元指出，如果今天要行賄一個人或一個機構，會用一個政治獻金公開網可以檢索到的名稱去匯款？已經要賄賂，會用一個大家看的到的方式？還不是匯給柯文哲本人，而是民眾黨政治獻金帳戶，這是收賄？完全顛覆我們的認知。

鄭深元表示，且朱亞虎簡訊是感謝容積560，是本案基準容積，居然是兩年半後給210萬？全台灣哪個行賄者會這樣？無法理解這居然是法院判決理由，而且簡訊完全沒提到獎勵容積，法院卻如此認為，且行賄之後沒有告訴本人而是告訴周圍的人，這合理嗎？這就是跟大家邀功而已，法院居然依此認定收賄。

鄭深元指出，法院認為捐款210萬可以換得121億獎勵容積，天底下有這樣的生意？可以通知他們來做，法院的認知背離一般常情，完全不符合對價性，如何構成收賄？審判長認為這210萬是前金，雖然很低但可能有後謝。請問後謝在哪？檢察官所說的1500萬被認為證據不足，那後謝在哪裡？且捐款後，研議結果是不予補救，檢察官卻騙法官說是予以補救，這210萬有何效果？居然被認為有對價性。

鄭深元表示，台北地院交互詰問，從未對證人問過話，檢方問完、辯護人交叉詰問，法官只問過三位，林欽榮、朱亞虎跟一位資政，一些小小的問題，這麼重要的案子卻消極應對不處理，台北地院沒有疑問，因為心中已有定見。