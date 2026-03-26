影／「機器人餐吧」不是夢！　製餐到送餐一條龍完成

記者陳冠宇／北京報導

被大陸官方定位為全球科技創新交流合作國家級平台的中關村論壇，2026年年會於3月25日至29日在北京舉辦。近年，大陸都會藉此場合展出各型機器人與新科技應用，今年更設立「機器人餐吧（小餐館）」專區，無論是想喝咖啡、果茶或吃糖葫蘆，機器人都可以從製餐、配餐到送餐一條龍完成。

在主會場上，矗立著一家由8台機器人（含機械臂機器人）擔任「員工」的「機器人餐吧」，成為現場最受矚目的焦點。餐吧提供飲品與食品搭配的套餐，飲品可選咖啡、果茶，食品則有糖葫蘆、糖火燒、奶皮子酥。

顧客點餐之後，各司其職的機器人會根據餐號、訂單內容製作自身擅長的餐點。較特別的是，備餐完成後，顧客無需向每個機器人分別取餐，而是由送餐機器人將餐點統一拿取並送至取餐點。因機器人來自不同品牌，由形態各異的機器人相互配合，非常考驗機器人之間的協調能力。

▲機器人餐吧。（圖／記者陳冠宇攝）

負責帶頭機器人餐吧項目的是樂聚智能（深圳）公司，常務副總裁柯真東受訪表示，這從以前的單機智能過渡到了群體智能的流程，把6家人形機器人企業全部集中到同一空間，根據各自機器人的特點和優勢項，來完成餐吧裡面的製餐、配餐及送餐流程。

談及整合各家機器人的方法，柯真東表示，各家機器人的接口、控制系統都不盡相同，因此首先是要統一各家接口。而更難之處，在於通過調度系統，以及一個外置的群體大腦，讓機器人們根據各自特長進行不同工作，且機器人之間必須協調、不能出錯。

柯真東解釋，調度系統會將點單任務拆解到不同機器人上，制餐機器人執行完任務之後，配送機器人必須識別前置的任務有無完成，以及各餐點位置，才能一次拿到送餐的地方。

團隊前後花費將近一個月，才完成集體攻關。柯真東介紹，團隊在線下採集非常多數據，以及聯調工作，包括真人拿著VR設備、穿戴式設備，例如穿糖葫蘆的機器人，就是採集幾百條數據才訓練出來。

▲▼機器人製作糖葫蘆（上圖）；餐吧機器人各自製作餐點（下圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

出現在論壇會場的其他機器人同樣各顯神通，分別有擅長跳舞、彈奏樂器、引導、接待等功能。其中一台舞蹈機器人隨著《好一朵美麗的茉莉花》樂曲翩翩起舞，且手腳動作相當協調。北京銀河通用機器人首席戰略官趙于莉說明，該機器人擁有從大腦、小腦到全身運動的一體化具身智能大模型。

趙于莉指出，在此大模型的驅動下，機器人能夠實現自主化的行動。現場展出的機器人可以在仿真平台上，在短短的幾個小時內，就學會一支新的、複雜的舞蹈表演。

對於仿真動作的訓練，她說明，該公司打造了一整套的數據體系，包括互聯網數據、人類行為數據、合成仿真數據，以及真實落地採集的數據，這樣的整套數據體系也支撐了強大的訓練系統。

▼跳著《好一朵美麗的茉莉花》的舞蹈機器人。（圖／記者陳冠宇攝）