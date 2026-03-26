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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營竹縣初選在即　黃士修：徐欣瑩若脫黨參選政治生命基本終結

▲陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

▲陳見賢、徐欣瑩。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選在即。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前稱，國民黨最終將由現任副縣長陳見賢出線，立委徐欣瑩可能脫黨參選到底，甚至暗示在立法院恐倒戈民進黨。對此，政治評論員黃士修今（26日）分析徐欣瑩脫黨選到底的三種結果，不論最後藍營是否勝選都回不去了，立委連任也很危險，政治生命基本終結。

黃士修表示，徐欣瑩團隊看來是沒有要收斂的意思。不斷開帳號來他這洗地，重複貼上中央廚房說帖。自己好人做到底，再免費送一個建議吧。

黃士修指出，脫黨選到底有三種結果，第一是鄭朝方勝，徐欣瑩成為裂解藍營的罪人。第二是陳見賢勝，徐欣瑩是背棄國民黨的叛徒。兩種都回不去了，立委連任也很危險，政治生命基本終結。

黃士修指出，還有，第三是徐欣瑩勝，這是團隊整天灌迷湯的劇本。這些人一直想把徐欣瑩自比為高虹安。但要知道，高虹安當選新竹市長，乃天時地利人和，高虹安本來就是民眾黨，民進黨圍剿高虹安，激起社會同情，才一舉衝高。

黃士修指出，當時林耕仁表現太差，藍營地方直接發動棄保。可是，即使林耕仁去攻擊高虹安，頂多說他判斷失誤。但徐欣瑩的發言人徐維遠，當年正是林耕仁的發言人，一手操刀為黨而戰，想必最清楚，林耕仁沒有背叛國民黨。再者，新竹市和新竹縣的人口結構大不相同。把地方得罪光，想靠聲量壓勝，幾近不可能。

黃士修表示，其實這些建議，自己私下說過很多次了，既然派人來探口風，自己都傾囊相授。團隊卻執意孤行，甚至把不配合攻擊地方的友軍，通通驅逐，整天上演自我中心的被害者情結，明明一開始民調大幅領先，卻狂打負面選戰，自稱帶萬人入黨，若穩穩地打，七三制也能取勝，竟迷信公關公司的操作，越洗選民越反感，現在連以為是自己人的同門師兄吳子嘉，都要跳船了。吳董畢竟是生意人，你懂的。

黃士修直言，無論初選結果如何，撕裂成這樣，在大選階段都很艱難。國民黨在新竹縣這一局，自己是滿悲觀的。

黃士修提到，最近幫徐欣瑩站台的藍委們，陸續設下防火牆。友情相挺，徐欣瑩可千萬不能脫黨，否則大家很尷尬，且一定會被民進黨見縫插針，外溢到其它縣市，這便是大家看到吳子嘉炒作脫黨參選，明著暗著都必須處理的原因。

最後，黃士修強調，人生比氣長，政治即人生。自己只有最後一句話「我們在保護徐欣瑩委員的後路，而你們沒有」。

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