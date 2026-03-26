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南投農林漁牧業普查4／10首階開跑　有機會抽中10萬獎金

▲「南投縣農林漁牧業普查處」掛牌成立。（圖／南投縣政府提供）

▲「南投縣農林漁牧業普查處」掛牌成立。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為順利推動普查工作、加強宣導普查訊息，南投縣政府成立「南投縣農林漁牧業普查處」，由縣長許淑華兼任該處普查長，相關工作人員則分由縣府農業處、民政處、新聞及行政處與主計處同仁擔任，並提供總金額10萬元獎金抽獎，歡迎民眾踴躍上網提報資料。

縣府2日舉行農林漁牧業普查處揭牌儀式，副縣長王瑞德指出，根據《統計法》規定，農林漁牧業普查是每5年辦理1次的基本國勢調查，自民國45年創辦以來已是第15次辦理，凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者均為普查對象。

縣府表示，今年將採二階段方式蒐集資料，第一階段於4月10日至4月30日，由行政院主計總處寄發致受訪戶(單位)函，民眾收到通知函後可自行上網填報，第二階段於5月1日至6月30日，由縣府及各鄉鎮市公所派員實地訪查；此次除延續農林漁牧業經營種類、型態及投入產出等核心問項，另配合國內農業發展方向，納入安全農業、智慧生產、農業轉型等資訊，新增農業資源權屬與應用、地產地消模式、漁產品安全、省工農機使用等面向，由於普查規模龐大，所需動員的人力約500人左右。

縣府強調，普查取得之資料只供整體統計分析之用，不會作為課稅的依據，同時為因應現代社會工作型態，該項調查訪問時間除上班時段，普查員也會利用平日晚間及假日訪查；鑑於詐騙集團猖獗的影響，民衆受訪意願降低、增加普查難度，縣府將嚴格要求普查員遵守不洩漏個資、不詢問與普查表無關的資料、不要求提供帳戶或存摺，並佩戴普查員證、親自遞送致受訪戶函，請縣民配合訪查、提供詳實普查資訊，若受訪者仍有疑慮，可電縣府主計處專線049-2232875、2201024或各公所查詢，也可透過165反詐騙專線確認普查作業。

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