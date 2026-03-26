快訊／喊不會逃亡！沈慶京「身體狀況不同」、應曉薇都加保3千萬

▲強制處分庭裁定沈慶京加保3千萬。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

京華城案今宣判，前台北市長柯文哲遭判刑17年，褫奪公權6年，稍早宣判結束後，北院隨即召開強制處分庭，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等人火速開庭，其中柯文哲維持7千萬元交保，而沈慶京、應曉薇則須加保3千萬元，李文宗免電子腳鐐、其他交保條件維持原樣。

國民黨台北市議員應曉薇被依照違背職務收賄罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權6年，另依照洗錢罪判刑3年，併科罰金1千萬，得易服勞役1年，合併應執行有期徒刑15年6月，褫奪公權6年。強制處分庭時喊，「如果可以希望降保，我真的已經沒有任何加保能力，我不可能逃跑，希望維持現況，好好在家照顧媽媽。」但強制處分庭裁定，應曉薇再加保3千萬元。

威京集團主席沈慶京則是被依照圖利罪判刑10年、併科罰金2千萬，得易服勞役1年，褫奪公權5年。沈慶京強調自已從無逃亡想法，他的企業面臨有人「趁我病要我命」搶奪經營權的危機，需要他調度，此時他沒必要，也沒這個邏輯要逃亡，希望強制處分庭可以降保。但強制處分庭指出，沈慶京之前身罹重病，現在身體狀況和人脈己有不同，遂加保3千萬元。

▲應曉薇求降保失敗。（圖／記者林敬旻攝）