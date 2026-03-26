「藍白每場選舉一定要合作！」　蘇一峰：不然就準備進監獄裡開會

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。常聊時事的胸腔科醫師蘇一峰就直呼，藍白接下來的每場選舉，都一定要合作了。

柯文哲被判刑17年、褫奪公權6年

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。

．政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。

以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

蘇一峰酸：台灣的司法體系在怕什麼

在判決前，蘇一峰就已在臉書表示，若如部分輿論所稱「貪汙證據確鑿」，為何不乾脆開放法庭直播，讓全民一同檢視審理過程，更直言「柯文哲被告都不怕了！台灣的司法體系在怕什麼？」蘇一峰還直呼，「中國都法庭直播了！執政黨說司法很脆弱？全民也在看，讓大家看清楚不是很好嗎？」

蘇一峰：藍白接下來的每一場選舉一定要合作

判刑結果出來了之後，蘇一峰就在臉書上發文表示，國民黨和民眾黨之後的每一場選舉，一定要合作，不然就準備一起在監獄裡面開會。他還說，「藍白還有一些內奸自爆彈，要清除解決一下」。蘇一峰最後更開酸，台灣的司法都是找不到證據就先關人，「搭配綠媒側翼抹黑潑糞證據，然後判有罪」。